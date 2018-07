Dříve utajovaný bunkr s vlastními studnami. Kryt Folimanku můžete objevit i vy

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 25 000 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků Skladník. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Noční provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: místo výkonu práce: K Radotínu č.p. 492, Lipence, 155 31 Praha 511, kontakt: Soušek Štěpán, tel.: 774457717, e-mail: jozef.weigert@seznam.cz, , Hledáme na HPP skladníka-přípraváře objednávek do skladu ovoce a zeleniny. Sklad Velkotržnice Praha Lipence. Je to mezi Zbraslaví a Radotínem. Ujistěte se, že se umíte dopravit do práce. Práce na noční směnu. Pracovní doba od 20.00 do 4.30 Fyzicky náročná práce. v chlazeném prostředí. Plat 20000 -23 000 v čistém. Náplň práce:vychystání objednávek a kontrola kvality vychystávaného zboží. Praxe v skladu ovoce a zeleniny, či prodeji výhodou. Co se u nás naučíte, to Vám nikdo nevezme. Prodáváme pouze s kvalitní zboží. Prací u nás získáte přehled a dovednosti, které Vám umožní pracovat všude, kde se obchoduje s ovocem a zeleninou. Nutný dobrý vztah k práci, dobrá pracovní disciplina a ochota příjimat informace. Nástup možný ihned. Nutná základní znalost češtiny., , Zaměstnanecké výhody: stravenky, možnost nákupu ze skladu za nákupní ceny. Pracoviště: Ing. jozef weigert - lipence, K Radotínu, č.p. 492, 155 31 Praha 511. Informace: Štěpán Soušek, +420 774 457 717.