Draci, kobyly, obří loutky i kejklíři. Ulice Prahy rozdovádí masopust

Je tady masopust. Největší oslavy pořádá už tradičně žižkovská radnice. Maškary však budou řádit i na Malé Straně a Břevnově, ve Ctěnicích uvidí návštěvníci také domácí zabijačku

Žižkovské oslavy vypuknou 10. února a postupně je bude hostit náměstí Jiřího z Poděbrad, Prague Central Camp a hospoda U Vystřelenýho oka. Vyvrcholí průvodem maškar, který je naplánovaný na samý konec masopustního období, na úterý 13. února.

Na Žižkově bude ohňostroj

Masky vyrazí v 17 hodin z náměstí Jiřího z Poděbrad. Chybět v něm rozhodně nebudou chodci na chůdách, dudáci ani nazdobené povozy. Zamíří na žižkovskou radnici, kde si u starostky vyžádají klíč od Žižkova. Pokud uspějí, vydají se ke stadionu Viktorie Žižkov. Tam masopust slavnostně zakončí ohňostroj.

„Žižkovský masopust patří k nejstarším pražským akcím svého druhu a jeho obliba dávno překonala hranice Žižkova a Vinohrad. Jsem ráda, že si tato akce našla místo v srdcích mnoha obyvatel a napomáhá přátelství a sousedské pospolitosti,“ konstatovala starostka Vladislava Hujová.

Maškary vyrazí z Loretánského náměstí

Maškarní průvod se odehraje i v samém centru města. Na Loretánském náměstí na Hradčanech mají v sobotu 10. února sraz účastníci malostranského masopustu. Směrem ke Kampě vyrazí od hostince U Černého vola, předem mají naplánováno několik dalších zastávek například U Dvou slunců a U Hrocha. Předpokládá se, že na náměstí Kampa, kde bude připraven program pro diváky, dorazí asi v 16 hodin.

Jak vypadá domácí zabijačka, mohou vidět návštěvníci, kteří v neděli 4. února zamíří do zámeckého areálu ve Ctěnicích. Mistři řezníci ukážou bourání prasete i výrobu jitrnic. Děti si mohou v dílnách vyrobit škrabošku a s ní se zapojit do masopustního průvodu, který bude mít na starosti divadlo Kvelb. Další veselice pořádá například Spolek břevnovských živnostníků, letňanská radnice a kbelské centrum Cobydup.

Masopustní veselí v PrazeLetňany 3. března 10.30 - 17.00

Program začíná před radnicí v Bechyňské ulici, hlavní děj se bude odehrávat na Staré Návsi. Vystoupí skupiny Staropražští pardálové a Holokrci, připraveno je divadelní vystoupení, nejhezčí masky budou odměněny.



Kbely 3. února od 13.00

Na návsi ve kbelském parku bude maskám hrát kapela Rezavý kruh, připraveno je také občerstvení a loutkové divadlo. Vrcholem oslav bude volba krále a královny masopustu.



Třeboradice 3. února od 10.00

Sraz účastníků za zpěvu písní je v 10 hodin před restaurací Maximus a ihned následuje průvod Třeboradicemi s občerstvovacími zastávkami. Vystoupí děti z místních mateřských škol, harmonikář Švejk, chybět nebudou ani výtvarné dílny a pouťové atrakce.



Ctěnice 4. února 10.00 - 17.00

Masopustní zabijačka a vepřové hody se konají na zámku ve Ctěnicích. Návštěvníci mohou sledovat mistry řezníky při bourání prasete či výrobě jitrnic, tradiční zabijačkové pokrmy mají možnost ihned ochutnat. Pro vegetariány budou připraveny koblížky, trdla, palačinky, perníčky i grilované sýry.



Malá Strana 10. února od 13.00

Účastníci průvodu mají sraz ve 13 hodin před hostincem U Černého vola. Poté vyrazí na náměstí Kampa, kde se očekává jejich příchod okolo 16. hodiny. Masky totiž čeká několik aklimatizačních zastávek, například v pivnici U Hrocha, v Malostranské caffeterii či v prodejně Vacek bio-market. Program na Kampě začíná v 15 hodin. Od 9. do 18. února se tam každý den konají zabijačkové hody.



Žižkov 10. - 13. února

Čtyřdenní veselí začne v sobotu hodováním na náměstí Jiřího z Poděbrad, v neděli se program přesouvá do hospody U Vystřelenýho oka a veselici ukončí v úterý odpoledne masopustní průvod. Chybět v něm nebudou masky, chodci na chůdách, dudáci i nazdobené povozy.

Program: sobota 10. února náměstí Jiřího z Poděbrad 14.00 - 17.30 trhy, zabijačkové dobroty, divadélko, dílničky, hudba, zpěv, 15.30 - 17.00 koncert Pískomil se vrací Prague Central Camp (Nad Ohradou 17), 15.30 - 17.00 Masopustní tancovačka

neděle 11. února 12.00 - 17.00 zabijačkové hody U Vystřelenýho oka, 17.00 koncert Jitky Zelenkové v Hotelu Olšanka, 15.00 promítání filmu Lichožrouti v kinu Aero, 18.00 promítání filmu Po strništi bos v kinu Aero

úterý 13. února 17.00 - 19.00 masopustní průvod, 16.00 - 17.00 řazení průvodu na náměstí Jiřího z Poděbrad, 17.00 pochod průvodu k žižkovské radnici, 18.30 zakončení průvodu ohňostrojem v parku u Viktorky Žižkov



Břevnov 13. února od 16.00

Sraz masek je v 15.45 u křižovatky ulic Bělohorská a Pod Královkou. Průvod doprovázený bubeníky a kejklířem s jeho družinou se dá do pohybu po 16. hodině. Vyrazí směrem ke kulturnímu centru Kaštan. Tam bude pro všechny účastníky připraveno pohoštění, deset nejlepších dětských masek bude odměněno.