DPP zadal studii na prodloužení metra A na letiště

Pražský dopravní podnik (DPP) ve středu zadal vypracování studie na prodloužení metra A z Motola na Letiště Václava Havla, která by měla být hotová do konce tohoto roku. DPP zároveň chce prověřit i možnost prodloužení trasy C z Letňan do Čakovic. Dokument vypracuje Metroprojekt. Za studii DPP zaplatí 859 500 korun.

„Dohodla jsem se s DPP, že tyto možnosti prověří. Závěry této studie budou sloužit jako podklad k rozhodnutí, zda tato varianta bude z naší strany variantou preferovanou," řekla pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Varianta prodloužení metra

V případě, že by se Praha rozhodla trasy metra prodloužit, musela by to zavést do Strategického a Metropolitního plánu, stejně tak jako do Zásad územního rozvoje a Projektu udržitelné mobility.

V minulosti se už objevila varianta na prodloužení metra z Dejvické až do Ruzyně. Trasa měla tehdy vést přes stanici Veleslavín do stanice Dlouhá míle a odsud k letišti. Ve stanici Dlouhá míle mělo navíc vzniknout parkoviště. Praha nakonec zvolila trasu z Veleslavína k motolské nemocnici.

Kromě trasy A se zvažuje prodloužení i na lince C až do Čakovic. S nápadem přišla letos v březnu čakovická radnice. Na trase C do Letňan jezdí metro od roku 2008 a u stanice je autobusový terminál. Stanice metra v Letňanech byla v minulosti často kritizována, protože stojí mimo zástavbu, de facto v polích.