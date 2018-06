DPP začal montovat nové přístřešky. Jsou mobilní, aby nemusely mít povolení

Cestující na některých zastávkách pražské městské hromadné dopravy mají nově možnost čekat na autobus ukrytí pod střechou v případě nepříznivých povětrnostních podmínek. Dopravní podnik hlavního města (DPP) začal s instalací prvních přístřešků, v příštích týdnech a měsících jich má být po Praze celkem pět desítek.

Na rozdíl od jiných čekáren na autobus a tramvaje jsou ale mobilní a snadno přesunutelné. "Důvodem osazení mobilních přístřešků je to, že nepotřebují stavební povolení, ale stačí souhlas vlastníka pozemku," říká mluvčí DPP Aneta Řehková.

Podle Řehkové vyjde jeden přístřšek zhruba na 100 tisíc korun. Dodává je společnost TSE CB, podle regisru smluv DPP zaplatí celkem 6 milionů korun. "V současné době je nainstalováno 14 přístřešků, v plánu je instalovat všech padesát kusů," dodala Řehková. V praxi se rozmisťují hlavně podle požadavků městských částí.

Kde již jsou instalovány přístřešky

Zlíchov DC, Pod Ryšánkou, Plaňanská, Stadion Strahov, Pod Královkou, Livornská (směr Bolevecká), Livornská (směr Nové Petrovice), U Staré pošty, Lhotecký les, Lysolaje, Sídl.Na Dědině, Bucharova, Schodová, Staré nám.

Přístřešky mají rozměry zhruba dva krát tři metry. Bez přístřešku je v Praze přes 1600 zastávek. DPP měl dosud na přístřešky smlouvu se společností Rencar, díky které nemusel za čekárny nic platit, a ještě měl příjem z reklamy. "Se společností Rencar nemáme platnou smlouvu. Tedy nemůžeme ani spolupracovat na výstavbě přístřešků," vysvětlila Řehková, proč přístřešky buduje DPP nakonec sám. Smlouva přitom platná je, DPP jen napadl její platnost u soudu.

Generální ředitel Rencar Pavel Slabý se podivuje nad tím, proč DPP pořizuje na vlastní náklady přístřešky namísto spolupráce s Rencarem. "Argument, že DPP nemá se společností Rencar Praha platnou smlouvu, je naprosto zcestný a zakládá se pouze na jednostranném tvrzení DPP," tvrdí Slabý.

Podle něj z každého přístřešku, který Rencar pro DPP postaví, má příjem minimálně 18 tisíc za rok, aniž by ho výroba či instalace něco stála. "Pokud by tedy DPP spolupracoval s Rencar, mohl by z 50 přístřešků do konce smlouvy s Rencar získat téměř 12 milionů korun," trdí Slabý. Upozorňuje také na to, že nové přístřešky nejsou bezbariérové. Podle jeho slov navíc ani na pevně ukotvené přístřešky už není potřeba stavební povolení.