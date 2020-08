Práce rozdělila magistrátní firma do tří etap tak, aby bylo možné na části trati co nejdříve obnovit tramvajový provoz a linku číslo 7 vrátit do své původní trasy.

První etapa se týká pouze nadcházejícího víkendu, kdy se budou opravovat koleje mezi Andělem a Na Knížecí. Tramvaje nebudou jezdit až po Smíchovské nádraží. Změní se trasy tramvajovýchl linek – č. 5, 12, 20 a noční 94 budou ve směru z centra odkloněny přes zastávky Anděl (v Plzeňské ulici) a Křížová do zastávky Radlická. Sedmička bude v úseku Zborovská – Křížová obousměrně odkloněna přes zastávku Anděl (v Plzeňské ulici).

Zastávky linky X20:

Smíchovské nádraží – nástupní: v ulici Nádražní, cca 100 m před křižovatkou s ulicí U Královské louky, ve výstupní zastávce linky č. 129

Plzeňka: v ulici Nádražní, na úrovni zastávky TRAM

Na Knížecí: v ulici Nádražní, u zastávky TRAM směr Anděl

Anděl (do 4:50 hod. dne 19. 8.): v ulici Nádražní, u chodníku na úrovni zastávky TRAM do centra

Anděl (od 4:50 hod. dne 19. 8.): v ulici Nádražní v zastávce TRAM do centra

Zborovská: v ulici Lidická, v zastávce TRAM do centra

Pivovarská: v ulici Svornosti, před křižovatkou s ulicí Pivovarská

Plzeňka: v ulici Strakonická, před křižovatkou s ulicí Kotevní

Smíchovské nádraží – výstupní: v ulici Nádražní, v zastávce TRAM směr Lihovar

Od pondělí pak budou pokračovat další dvě etapy, při nichž budou dělníci pracovat v úseku od křižovatky ulic Nádražní a Za Ženskými domovy po obratiště Smíchovské nádraží.

DPP uvádí, že do středy 19. srpna budou linky 5, 12 a 20 ve směru z centra vedeny jednosměrným objezdem přes zastávky Anděl (v Plzeňské ulici), Na Knížecí (v ulici Za Ženskými domovy) a Anděl (v Nádražní ulici).

Sedmička bude obousměrně odkloněna přes Anděl. Rovněž noční 94 bude jezdit jinudy. Tyto objízdné trasy – až na výjimku u tramvaje číslo 7, která pojede přes Anděl pouze ve směru z centra – budou platit i při závěrečné fázi oprav až do soboty 29. srpna.

„Po celou dobu výluky bude v nepřetržitém provozu zavedena náhradní autobusová doprava X20 v trase Smíchovské nádraží – Anděl – Smíchovské nádraží,“ informuje dopravní podnik na webu.

V souvislosti s tím se dočasně zruší zastávka Na Knížecí ve směru Skalka (pro linku nočního autobusu 901). Kvůi náhradnímu busu X20 vznikne zastávka Pivovarská v ulici Svornosti. Některé další zastávky se přesunou.

Dopravní podnik pro cestující připravil tradičně informační letáky, hlášení v metru a na první dny by měli být připraveni informátoři ve žlutých vestách, kteří budou komunikovat v češtině i v angličtině. „V době výluky bude na konkrétních místech devět velkých informačních tabulí s mapou okolí a základními textovými informacemi v češtině i angličtině,“ slibuje dopravní podnik.

Problém na Smíchově může způsobit fakt, že výluka platí nyní v navazujícím úseku v Nádražní ulici. Rekonstruovány jsou tramvajové koleje, které bude posunuty kvůli budoucí výstavbě domů blíže k železniční trati. Opravena bude také silnice a chodníky a most přes železnici, u něhož vzniká odbočka na plánovaný Dvorecký most mezi Prahou 5 a 4. Práce v Nádražní začaly loni a potrvají do letošního podzimu.