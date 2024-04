Nová putovní výstava k 50. výročí pražského metra odstartovala ve středu 24. dubna. Expozice mapuje metro od dávné historie až po automatizaci.

Představení výstavy k 50. výročí pražského metra. | Video: Deník/Radek Cihla

Ve čtvrtek 9. května ráno to bude přesně 50 let od chvíle, kdy v Praze vyjelo první metro. U této příležitosti Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pořádá různé akce, které si toto významné výročí připomínají. Jednou z nich je i putovní výstava, která bude k vidění na osmi místech v Praze až do poloviny srpna.

„Ve čtvrtek 9. května 2024 v 9:19 uplyne přesně 50 let od slavnostního zahájení provozu metra v Praze, prvního úseku Kačerov – Florenc (tehdy Sokolovská) na lince C. Praha se tak stala 44. městem na světě, kde jezdí podzemní dráha, a navždy se tím změnila její tvář. Metro se stalo neoddělitelnou součástí života v Praze a páteří veřejné dopravy, na kterou každý pracovní den spoléhá více než milion cestujících. Nejen historii uplynulých 50 let metra, ale také kam se bude metro ubírat a další zajímavosti mapuje nová putovní výstava, kterou všem doporučuji navštívit,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Pražské metro převáží miliony cestujících už 50 let

Putovní výstava zobrazující historii i současnost pražského metra bude do pátku 3. května k vidění na horním nádvoří vozovny Střešovice, mezi 5. a 6. kolejí před vstupem do samotného Muzea MHD. O den později, v sobotu 4. května se pak výstava přestěhuje do depa Kačerov, symbolicky na výroční den otevřených dveří. Následné necelé dva týdny, od neděle 5. května do pátku 17. května, bude k vidění ve stanici Kačerov - na místě, kde provoz před padesáti lety začal.

To ale nebude konec. Poté výstava poputuje do centra Prahy, konkrétně na Jungmannovo náměstí, kde bude k vidění až do konce května. Před Novou radnici Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí bude následně až do 14. června.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Do 28. června si ji návštěvníci budou moci prohlédnout v obchodním centru Westfield na Chodově, do 22. července se přesune do Argentinské Office Building (sídla společnosti METROPROJEKT Praha, který je jedním z partnerů výstavy).

Závěrečnou zastávkou pak bude od 22: července do 15. srpna Palmovka Park II, kde sídlí společnost Metrostav.

Metro si připomene 50 let služby Praze. Oslavy začnou zvesela: s hudbou

Výstava má 20 panelů a je společným projektem DPP, hl. m. Prahy, tehdejšího projektanta a zhotovitele, společností METROPROJEKT Praha a Metrostav.

Termín Místo 24. dubna - 3. května Muzeum MHD 3. května - 4. května DEPO Kačerov 5. května - 17. května stanice metra Kačerov 17. května - 31. května Jungamannovo náměstí 31. května - 14. června Mariánské náměstí 14. června - 28. června Westfield Chodov 28. června - 22. července Argentinská Office Building 22. července - 15. srpna Palmovka Park II

Geolokační hra Metro 50

Hra, kterou pražský dopravní podnik připravil, hráče provede všemi 61 současnými stanicemi. Značná část cestujících si ani ve spěchu nevšímá řady detailů, ať se jedná o architektonické prvky nebo technické zajímavosti. Řadu z nich lze právě odhalit novou geolokační hrou.

Pro každou stanici je ve hře jedna soutěžní otázka. Za správnou odpověď hráč získá 50 bodů. Po získání alespoň 750 bodů se hráči vygeneruje unikátní kód, po jehož předložení si může v Infocentrech DPP zakoupit absolventskou turistickou vizitku ke hře a prvních tisíc hráčů obdrží také drobný dárek.

Ke hře je potřebný pouze chytrý telefon s připojením k internetu a samozřejmě platná jízdenka nebo kupon.