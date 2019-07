Jak se z pohledu stoletého astronoma posunulo poznání vesmíru za uplynulé století?

Změnilo se dost. Až do konce 19. století jsme totiž věřili, že všude dohlédneme. Některé vzdálenosti k vesmírným tělesům nebyly přesně změřeny. Začátkem 20. století jsme pak zjistili díky velkým dalekohledům, jako byl například ten na hoře Mt. Wilson, že jsme součástí jedné z mnoha galaxií. A že těch je možná víc než hvězd v naší vlastní galaxii. Vesmír se podstatně rozšířil a naše chápání pojalo dálky, které předtím byly absolutně neznámé.

Americký prezident plánuje vznik nové armádní složky specializované na vesmír. Podobný záměr nastínila i Francie. Jsou tyto zprávy důvodem k obavám?

Zbrojení v kosmu nemusí ještě znamenat válku. Vesmírné právo OSN zakazuje vojenskou činnost na nebeských tělesech. V prostoru mezi těmi tělesy to ale zakázané není. Američané už prý mají raketový systém, který dovede zničit každou neohlášenou raketu nebo těleso v kosmu. Všechny tyto aktivity jsou vždy formulovány jako obrana před možným útokem. A já pevně doufám, že k žádnému takovému útoku nedojde a státy se budou řídit tím vesmírným právem. Mimochodem Česká republika ratifikovala čtyři z pěti mezinárodních dohod, které upravují vztahy v kosmickém prostoru. Jedna z nich například říká, že objekt vyslaný do kosmu zůstává majetkem státu, který ho tam vyslal. Můžete si ho vyfotit, ale pro případ „vylodění“ potřebujete povolení majitele.

Vesmírným právem jste se intenzivně zabýval jako funkcionář v OSN. Co se vám tam podařilo prosadit?

V 70. letech jsme v divizi pro záležitosti kosmického prostoru sekretariátu OSN řešili smlouvu, která ukládala povinnost registrace všech objektů vyslaných do vesmíru. Tato oznámení se ukládala na jednu hromádku, ale nikdo v tom neudělal pořádek. Spolu s mým nástupcem v sekretariátu Petrem Lálou jsme se dohodli na návrhu, aby byl celý systém uspořádán podle doby vypuštění do určitého seznamu. A to se také stalo. Dnes se eviduje doba i místo vypuštění a také první dráha, další dráhy už ale státy většinou neuvádějí. Já jsem se zkrátka snažil, aby v tom byl větší pořádek. Částečně jsem uspěl, ale členské země si pochopitelně zachovaly suverenitu a Spojené národy jim nemohou nic přikazovat.

Zaujímají dnes podle vás země jako Čína nebo Indie ve vesmírném průzkumu už významné místo?

Hrají vážnou roli. Já jsem byl koncem 60. let v Indii s mezinárodní delegací. A vzpomínám si, jak se náš tehdejší průvodce snažil, abychom moc nešťourali v jejich raketové technice. Dnes je Indie hrdá na to, že může vysílat do kosmu vlastní satelity.

Kdo je Luboš Perek?

Narodil se v Praze 26. července 1919, dva dny před založením Mezinárodní astronomické unie (IAU). Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, docenturu získal v Brně. V letech 196770 byl generálním tajemníkem IAU, do poloviny 70. let pak také ředitelem Astronomického ústavu Akademie věd. Do začátku 80. let působil jako vysoce postavený funkcionář v OSN. Zasloužil se o vybudování dosud největšího českého dalekohledu v Ondřejově. Minulý týden měl premiéru životopisný film Perkův dalekohled.

Vy jste se dlouhé roky snažil o větší přehlednost pohybu umělých družic a řešení problému takzvaného vesmírného smetí. Indie se letos stala čtvrtou zemí, která v rámci testu sestřelila vlastní satelit. Znepokojují vás takové případy?

Starosti mi to dělá, ale na druhou stranu tím Indové neporušili žádný zákon. Nedotkli se totiž cizího satelitu. Když si zase předtím sestřelili svůj satelit Číňané, tak to byl spíš výsledek špatné komunikace svědčící o tom, že je Peking velké město. Jedno ministerstvo v něm rozhoduje o tom, co se bude dít ve Spojených národech, a druhé o dění v kosmu. Kompetence jsou složitě rozdělené a ta ministerstva se spolu prostě nedohodla. V současnosti se ovšem jedná o potřebě snižovat počty zbytečných předmětů, které dnes ve vesmíru létají. Dřív jich bylo tak málo, že nestálo za to se jimi vůbec zabývat. Dnes je jen asi pět procent objektů užitečných respektive aktivních. Ty zbytečné ale neumíme sundat.

Americký podnikatel a vizionář Elon Musk mluví o plánech na instalaci tisíců komerčních satelitů pro internetové připojení. To se pochopitelně nelíbí pozorovatelům noční oblohy ani astrofotografům. Mrzí vás osobně takové „zanášení“ oblohy?

Jednotlivec v kosmu neznamená nic. Hlavní slovo v těchto aktivitách mají suverénní státy a každý stát se musí postarat o dodržování mezinárodních smluv ze strany svých obyvatel. Jestliže to americká vláda povolí, pak mohou ty satelity vzlétnout. Obloha se zanese tak jako tak a škoda to je. Největší problém bude v tom, jak zabránit škodlivým srážkám. V kosmu je naštěstí místa dost, ale stejně bychom potřebovali vědět, kde a jak se pohybují velké kusy smetí. Pak bychom jim mohli rezervovat určité prostory, které se vedle sebe musí vejít. To už jsme ale u matematických výpočtů.

Největší český dalekohled nese vaše jméno. Přestože byl váš osobní podíl na jeho vzniku zásadní, jde o kolektivní dílo. Kolik lidí se na něm podílelo?

To nejde spočítat, budou to tisíce. Vyrobily ho východoněmecké Zeissovy závody, které nejdřív vytvořily dvoumetrovou komoru pro hvězdárnu v NDR. Na základě toho jsme se dozvěděli o možnosti udělat pro ten dalekohled skleněný kotouč o průměru dva metry. Projevili jsme tedy zájem, ale předběhl nás Gorbačov, který stejný typ teleskopu také objednal. Závody tak pracovaly najednou na dvou zakázkách. Následovala náročná jednání, kdy jsme možná padesátkrát vyjeli diskutovat o detailech do Jeny. Měli jsme útržky papírů s poznámkami, které se týkaly těch maličkostí. Já jsem například prosadil, aby šlo dalekohled ovládat nejen elektrickým pohonem, ale i klikou pro případ výpadku proudu. Nakonec to dobře dopadlo a funkční dalekohled stojí na Ondřejově už padesát let.

Bylo náročné udržet ho po tak dlouhou dobu v provozu?

Kdysi u nás v ústavu zazvonil na zvonek mladý technik Josef Zicha, který se zajímal o naší tehdejší technologickou novinku a chtěl u nás pracovat. Přijali jsme ho jako hlavního technika „dvoumetru“. Hned jsme ho poslali na tři měsíce do NDR, aby u Zeissů prošel všemi odděleními, ve kterých se dával ten dalekohled dohromady. Chtěli jsme mít někoho, kdo vidí do toho přístroje „do hloubky“. A vyplatilo se nám to, když došlo k poruše v oblasti závaží s hmotností desítek tun, které se pohybuje v určitém plovoucím ložisku. Jsou to obrovské rozměry a mazací plocha se musí pod tím velkým tlakem stále udržovat. A mě nesmírně těší, že i dnes se ten dalekohled pohybuje sice „důstojně“, ale plynule, bez zádrhelů. Že po padesáti letech funguje jako nový. Zeissům se podařila mechanická a optická stránka, další firmy pak vylepšily tu elektronickou, která u Zeissů neměla takovou prioritu, kterou by si zasloužila. Dalekohled měl tedy určitý vývoj a dožil se padesátých narozenin v plném zdraví. Už má ovšem mnoho stejně velikých bratříčků, z nichž jeden dokonce letěl do kosmu. To je projekt stokrát dražší, než když se staví dalekohled na Zemi. A proto se ho už naše země účastnit nemohla.

V roce 1974 jste jako ředitel Astronomického ústavu akademie věd přijal kosmonautu Eugena Cernana. Ten do země svých předků přivezl národní vlajku, kterou sebou měl i na Měsíci. Chápal jste to z vaší strany i jako politické gesto vůči naší vládě?

Mou povinností nebylo dělat gesta vůči vládě, ale poslouchat zákony. On chtěl tu vlajku jen odevzdat českému státu. Prezident ale neměl čas a ten neměli ani jeho zástupce, ministr kultury, šéf akademie věd. Čas měl až ředitel Astronomického ústavu. Cernan tedy odevzdal vlajku mně a já jsem požádal svého zaměstnance Jiřího Grygara, aby ji umístil na tom dvoumetrovém dalekohledu.

V posledních letech jste natáčel se studenty Slezské univerzity film o vás. Jak náročné to bylo?

To už je těžké říct. Když v mém věku cokoliv dělám, tak mě to unaví. Film jsem viděl poprvé při jeho premiéře minulý týden. Velmi mě zaujal pohled z výšky na kopuli zářící bělobou uprostřed živého lesa. Takových fotek je málo, protože většinou jsou observatoře na vysokých horách, mimo živou přírodu. Hrozně se mi líbilo, že ten náš dalekohled v Ondřejově sedí uprostřed živého lesa. Udělalo to na mě hluboký dojem a proto mi to stálo za námahu. Nejen při natáčení, ale v průběhu celého života. V rámci přípravy mě třeba poslali do Ameriky, abych viděl, co je to velký dalekohled. Nafotil jsem tam stovky desek planetárních mlhovin. Ty jsem objevoval i v Mexiku. A všechno to byla příprava na ten velký dalekohled.

Jste ještě dnes v astronomii aktivní?

Jsem. S kolegou Ronem jsme dali dohromady program geostacionární dráhy. Díky tomu si můžete najít na internetu, jaká byla na dráze situace třeba k prvnímu dni tohoto měsíce. Jsou tam informace o poloze, sklonu nebo chybách těch asi pěti stovek aktivních objektů, které se tam pohybují.