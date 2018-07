Dostupnější bydlení pro Pražany? Inspiraci chtějí Zelení hledat v zahraničí

Informační technologie - Informační technologie Technici uživatelské 45 000 Kč

Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií L1 Support Engineer. Požadované vzdělání: úsv. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 45000 kč, mzda max. 70000 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: MVP: Miilevská 2095/5, Praha 4, Kontaktovat e-amilem veronika.frantova@dimensiondata.com, , The primary responsibility of Support Engineers is to provide a service to internal clients through proactively identifying, investigating and resolving technical incidents and problems and to restore service to end users by managing incidents to resolution. The Support Engineer L1 focuses on first line support for standard and low complexity incidents, requests, problems and events., Experience with technical support, active level of English and other languages: German, French or Dutch. Willingness to work on 24/7 shifts., Řešení incidentů/ticketů (telefonicky, emailem, chat) a implementace požadavků. Poskytování L1 technické podpory pro zákazníky v oblasti sítí. Monitoring infrastruktury zákazníka, komunikace se zákazníkem, troubleshooting., Nutná předchozí zkušenost s IT supportem. Aktivní znalost Angličtiny a případně dalšího jazyka: Francouzštiny, Němčiny nebo Holandštiny. Ochota pracovat na směny 24x7., , Zaměstnanecké výhody , Vzdělávání v rozsahu dle dohody s přímým nadřízeným, 5 týdnů dovolené, 3 tzv. Sick Days ročně, Náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti nad zákonem stanovenou výši náhrady mzdy do výše fixní základní mzdy po dobu dočasné pracovní neschopnosti až 21 dnů ročně, Notebook a mobilní telefon včetně datového tarifu dle firemních standardů, Příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1.000 Kč měsíčně (po zkušební době), Nadstandardní zdravotní péče (po zkušební době), Poukázky na stravování (Ticket Pro) v hodnotě 85 Kč s 55% dotací firmou, Občerstvení (káva, čaj, voda) na pracovišti zdarma. Pracoviště: Dimension data czech republic s.r.o. milevská, Milevská, č.p. 2095, 140 00 Praha 4. Informace: Veronika Frantová, .