Doposud se na jednáních zastupitelstva, rady, výborů i komisí Prahy 4 servírovala balená voda do plastových kelímků. Bylo to jednoduché na obsluhu i na úklid. Plastům na tomto úřadu však odzvonilo. Od nynějška stojí na stole každého účastníka jednání kohoutková voda ve sklenici. Úřad tím chce jít příkladem a přispět ke snížení množství plastového odpadu.

„Redukce využívání plastů je to nejmenší, co může městská část udělat. Ochrana životního prostředí je na každém jednotlivci a my nechceme prohlubovat problémy s plastovým odpadem,“ okomentoval rozhodnutí starosta Prahy 4 Petr Štěpánek.

Jako alternativa se nabízely i kelímky z recyklovaného plastu, ale to Štěpánek odmítl. „Nahradit plastové výrobky na jedno použití plastovými výrobky z recyklovatelného plastu není řešení. Zastupitelé proto budou mít nápoje ve skle, které lze používat opakovaně,“ pronesl starosta. Ani recyklovatelný plast totiž podle něho nelze recyklovat donekonečna a časem se z něho stane odpad jako každý jiný.

Představitelé radnice přijali změnu podle mluvčího úřadu Jiřího Bigase bez výhrad.

Papírová náhrada

Plastové kelímky navíc návštěvníci úřadu nenaleznou už ani u veřejných pítek. Pokud se chtějí osvěžit, poslouží jim k tomu papírové pohárky. Podobně jako na čtyřce smýšlí i nové vedení desáté městské části.

„Praha 10 začala omezovat používání plastových výrobků při jednáních rady, zastupitelstva a dalších orgánů,“ oznámil mluvčí této radnice David Polák. Nově asistentky rozlévají kohoutkovou vodu ze džbánků. „Poprvé se tak stalo na zasedání zastupitelstva dne 26. února,“ doplnil mluvčí Polák.

Projekt na omezení odpadu v současnosti připravuje i Praha 8. „V plánu je například dohoda se zprostředkovateli našich akcí, aby nevyužívali plasty, ale jiné, ekologičtější materiály. Vše je teprve ve fázi příprav,“ prozradila mluvčí Prahy 8 Marcela Konrádová.

„Bezplastovým“ úřadem se chce stát i Praha 1. „Pan starosta již dal pokyn, aby byly ukončeny nákupy balených vod a kelímků a aby byla pro pohoštění na akcích městské části využívána voda z vodovodu v konvičkách a skleničkách,“ řekl Deníku radní Prahy 1 pro životní prostředí Petr Kučera.

Zadržování dešťovky, třídění na hřištích

Ekologické projekty nejsou Praze 4 cizí nejspíše proto, že starosta Štěpánek je dlouhodobým členem Zelených. V minulém volebním období, kdy také stál v čele městské části, začala radnice budovat retenční nádrže u škol na zadržování dešťové vody. Tu pak mohou školy využít na zalévání. U dětských hřišť také rozmístila koše na tříděný odpad.

Podle kampaně Dost bylo plastu dosáhla v roce 2015 celosvětová produkce plastů hodnoty 322 milionů tun. V Česku se spotřebuje ročně zhruba 20 tisíc tun plastového nádobí.