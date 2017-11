Došlo i na žádost o ruku. Czech Open bavilo

Největší šipkařský turnaj v tuzemsku má za sebou 23. ročník. Od pátku do neděle praskalo přízemí pražského hotelu Pyramida ve švech. Stovky šipkařů a šipkařek ze všech koutů Evropy se tísnily u desítek terčů, další zástupy se družily u baru a se sklenicemi (především) piva v nejrůznějších jazycích komentovaly dění. Ano, tušíte správně největší tuzemský turnaj v šipkách Czech Open má za sebou už 23. ročník. A že se toho dělo…

Nešlo přitom jen o špičkové šipky. Mumraj na Czech Open každoročně hlasitě svědčí i o společenském rozměru tohoto sportu, nebo chcete-li hry. Pražské klání se už dávno stalo oblíbeným dostaveníčkem hráčů z mnoha zemí a pro mnohé z nich znamená mnohem víc než turnaj. Třeba pro maďarský pár, který se přímo na hlavním pódiu těsně před finálovým zápasem mužů zasnoubil.

„To bylo hodně speciální. Asi dva dny před začátkem turnaje nám přišel poměrně obsáhlý mail od dotyčného pána, samozřejmě jsme na to kývli. Povedlo se to, řekla ano,“ smál se ředitel Czech Open Jan Přikryl. Žádost o ruku to prý byla první v už poměrně obsáhlých dějinách turnaje. Ale kdo ví, třeba ne poslední.

Mužský turnaj jednotlivců Scott Mitchell z Anglie

Zpátky k šipkám. Mužský turnaj jednotlivců vyhrál bývalý mistr světa organizace BDO Scott Mitchell z Anglie, který ve čtvrtfinále vyřadil dalšího bývalého šampiona Scotta Waitese a v semifinále si se štěstím poradil z nizozemským překvapením, mladičkým Derkem Telnekesem.

„Řekl bych, že sportovní úroveň byla oproti loňsku zase o kousíček vyšší. Viděli jsme výborné zápasy. Navíc do závěrečných kol vždycky projde nějaký méně známý hráč, letos to byl třeba Telnekes, kterému jen těsně uteklo finále,“ komentoval Přikryl průběh turnaje.

Na Czech Open se ukázali další známí šipkaři z britských ostrovů třeba poražený finalista Martin Phillips, Darryl Fitton či Jamie Hughes. Dorazila také desetinásobná mistryně světa Trina Gulliverová, která ve finále ženského singlu prohrála s Australankou Corrine Hammondovou.

„Byl to skvělý turnaj. Organizátoři odvedli neuvěřitelnou práci, klobouk dolů. Přijela spousta lidí, opravdu jsem si to užil,“ povídal šampion Mitchell. „Získal jsem dvacátý rankingový titul v kariéře, takže tenhle turnaj zůstane navždy v mém srdci,“ dodal farmář z jižní Anglie. Tuzemští hráči se v těžké konkurenci do závěrečných kol neprosadili, z mužů jednotlivců zůstali před branami osmifinále Jan Hlaváček, Pavel Drtil, Roman Benecký a František Humpula.