V Praze začalo dnes ráno hustě sněžit. Ulice a chodníky, a to i v centru hlavního města, pokryla první souvislejší sněhová pokrývka nynější zimní sezony. Napadaný sníh vyjelo po 07:00 odklízet všech 71 sypačů určených na úklid nejdůležitějších ulic a dalších víc než 50 kusů menší techniky určených na úklid vedlejších ulic a chodníků. Na dotaz ČTK to uvedla Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací (TSK), která zimní údržbu v Praze zajišťuje. Zejména v kopcích či okrajových částech města měly problémy autobusy MHD.

⚠ Z důvodu dopravních komplikací v celé síti PID dochází k nepravidelnostem.

⚠ Na příměstských linkách vlivem nesjízdnosti nastává zpoždění a operativní zrušení některých zastávek.

⚠ V oblasti Mělníka je očekáváno zpoždění na autobusových linkách v řádu desítek minut. pic.twitter.com/9xffhtaPG2 — PID (@PIDoficialni) December 4, 2021

"Hlavní komunikace jsou sjízdné, pouze místy mohou být zbytky mokrého tajícího sněhu nebo pouze mokré," uvedla dopoledne Lišková. Žádná vážnější nehoda se v ulicích hlavního města zatím nestala.

Některým lidem sníh zkomplikoval cestu veřejnou dopravou. Pražský dopravní podnik a společnost Ropid ráno hlásily, že problémy měly městské i příměstské autobusy například na západním okraji města - v oblasti Kopaniny, v kopci na Julisku, ve stoupání ze Sedlce na Suchdol či směrem na Roztoky. Některé úseky nebyly sjízdné i na opačném konci metropole, v Klánovicích nebo na severu mezi Ládvím a Bulovkou. Během dopoledne se až na výjimky postupně dařilo vozovky uklidit a provoz obnovit podle jízdních řádů.

Zimní údržbu komunikací zajišťuje každoročně od 1. listopadu do 31. března TSK, která si najímá Pražské služby (PSAS). Silnice a chodníky uklízejí v několika tzv. pořadích. V prvním vyjedou sypače a pluhy na nejdůležitější komunikace a chodníky, zejména v okolí úřadů, nemocnic, škol či nádraží a stanic metra. Uklizeny musí být do dvou hodin od výjezdu. V druhém pořadí silničáři uklízejí zbývající komunikace druhé třídy a ve třetím pořadí ty zbylé.

V případě chodníků se silničáři v první řadě zaměřují na přístupové cesty ke školám, zdravotnickým a sociálním zařízením či budovám úřadů. Sníh odklízí také ze zastávek MHD, cest ke stanicím metra či vlakovým a autobusovým nádražím.

Policejní mluvčí Michaela Richterová ČTK řekla, že policisté ve Středočeském kraji zaznamenali od 7:00 do 10:00 zhruba 30 až 40 dopravních nehod. "Většinou to bylo bez zranění nebo s lehkým zraněním," uvedla. Auta podle ní většinou dostala smyk a skončila v příkopech nebo narazila do jiných vozidel. "Ale nemám hlášeno nějaké těžké zranění nebo něco většího," dodala Richterová.

Krajští silničáři v noci vyjížděli hlavně na Kutnohorsku. Střediska mají v Kladně, Benešově, Kutné Hoře a Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku. Například středisko v Kutné Hoře mělo v noci na dnešek 40 výjezdů a středisko v Benešově 11, informovala ČTK mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

Teploty v regionu se ráno pohybovaly od minus tří do minus šesti stupňů Celsia, přibývalo oblačnosti a foukal mírný vítr.