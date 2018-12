Dopravu v Praze komplikuje sníh, řidiči musí být opatrní

Dopravu v hlavním městě komplikuje v sobotu ráno rozbředlý sníh, který leží i na hlavních komunikacích. Silnice včetně Pražského okruhu jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, mohou klouzat. Vyplývá to z informací silničářů. Podle policejního webu není momentálně v Praze nikde žádná nehoda.

Na zdržení se ale musí řidiči připravit na Jižní spojce před sjezdem na Vídeňskou ve směru na Černý Most. V prostředním pruhu tam stojí porouchané vozidlo, pruh je uzavřen. Překážka by měla být nejpozději do 08.45 odstraněna. Kvůli havárii vody je také až do konce týdne zavřená Spojovací ulice ve směru z Libně.

V sobotu by podle meteorologů mělo v Praze být zataženo až oblačno. Do 09.00 stále platí výstraha před ledovkou. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou jednoho až tří stupňů Celsia.