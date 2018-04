Dopravní podnik zprovozní eskalátory ve stanici metra na Veleslavíně. Už v pátek

V pátek 13. dubna zprovozní pražský dopravní podnik (DPP) eskalátory v podchodu stanice metra A Nádraží Veleslavín. Pohyblivé schody jsou zabudovány do pevného schodiště, které vede k autobusovému terminálu. Médiím to řekla mluvčí DPP Aneta Řehková.

„Nové eskalátory musí ještě 12. dubna 2018 projít nutnými kontrolami. Pokud vše dopadne dobře, tak je v pátek 13. dubna zprovozníme," řekla Řehková. Náklady se odhadují na 33 milionů korun.

Různé varianty

Na Veleslavíně obvykle přestupují cestující jedoucí z Letiště Václava Havla z metra na autobusovou linku 119. Původně zde nebyl plánován přestupní terminál a tehdejší vedení Prahy rozhodlo, že trasa A bude končit u nemocnice Motol a už nepovede směrem k letišti.

Město v minulosti řešilo kromě eskalátorů různé varianty, jako např. stavbu pohyblivého pásu, na který by cestující mohli dávat kufry a sami pak stoupali po vedlejším pevném schodišti. Projekt měl vyjít na tři miliony. Uvažovalo se i o výtahu z vestibulu na povrch. Jeho stavba by stála osm milionů a trvala by asi devět měsíců.

DPP v minulém týdnu zprovoznil eskalátory a vstup do stanice metra Palmovka, směrem na Vysočany. Náklady na opravu byly asi 93 milionů. DPP nyní rekonstruuje schody ve stanicích metra Anděl a Náměstí Republiky. V budoucnu čeká oprava i stanice Karlovo náměstí.