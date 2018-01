Dopravní podnik zmátl cestující. Vyvěsil neaktuální jízdní řády

/INFOGRAFIKA/ Nově vylepené informace v pražských stanicích nezohledňovaly nejzásadnější výluku. Dlouhé dva dny trvalo zjednání nápravy.

V sobotu se po uzavření Libeňského mostu po internetu rozšířila fotografie ručně psaného jízdního řádu týkajícího se výluk tramvají. Úsměvný výtvor během víkendu nahradily aktuální jízdní řády ve standardním provedení.

Nesprávné informace u několika linek

Jenže ouha, podle řady z nich tramvaje stále jezdí přes uzavřený Libeňský most. „Jedničku s hvězdičkou za matení cestujících získává dopravní podnik. Jízdní řád na zastávce Tusarova hlásil v neděli 21. ledna, že linka 1 jezdí od 22. ledna 2018 přes Libeňský most, což není pravda,“ uvedl na webu MHD86 jeho šéfredaktor Ondřej Matěj Hrubeš.

Kromě nepříjemností kvůli uzavírce tak cestujícím zkomplikovaly pohyb po městě i chyby v nových jízdních řádech. Nesprávné informace se objevily u linky číslo 1, 25 či 16, a to například na zastávkách Tusarova či Želivského.

Jedna uzavírka za druhou

„Podle nového jízdního řádu jezdí linka 1 na Palmovku, ale není to pravda. Jednička končí v Holešovicích,“ popsal Hrubeš. Navíc podle něj Dopravní podnik (DPP) vyvěsil jízdní řády zcela vědomě. Mluvčí podniku Aneta Řehková to nevyvrátila. DPP ale podle ní rychle pracuje na nápravě.

V Praze jedna uzavírka stíhá druhou. Poté, ce se minulý týden prakticky z hodiny na hodinu stal neprůjezdným Libeňský most, o jehož žalostném stavu se všeobecně ví už řadu let, přichází bezprecedentní výluka pro tramvaje na Malé Straně. Situaci u Libeňského mostu ještě více znepříjemňuje rozkopaná Zenklova ulice.

Ministerstvo může komplikace prodloužit

Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) navíc upozornil, že pokud se Libeňský most stane památkou, doprava se na něj nevrátí několik let. Podle informací Pražského deníku má ministerstvo kultury rozhodnout během tohoto nebo příštího týdne.

Momentálně ale cestujícím pražskou MHD zhoršují orientaci a pohyb po městě nové jízdní řády, vyvěšené krátce po uzavření Libeňského mostu. Dlouhé dva dny totiž mátly cestující. Navíc podle šéfredaktora webu MHD86 Ondřeje Matěje Hrubeše Dopravní podnik neaktuální jízdní řády vyvěsil zcela vědomě.

Náhlé uzavření mostu

„Podle informací, které mám k dispozici, nebyl v pátek a o víkendu v podniku nikdo, kdo by vytiskl a připravil nové jízdní řády, které by zastávková služba rozvezla na zastávky,“ vysvětlil Hrubeš s tím, že proto došlo na rozvezení těch, které byly připraveny ještě před uzavřením Libeňského mostu.

Dopravní podnik se hájí tím, že se Libeňský most uzavřel náhle a nebylo tak možné se nijak připravit. „Vyvěšené jízdní řády reflektují plánovaný stav od 22. ledna, tedy pouze s výlukou na Malé Straně, které byly plánovaně připraveny,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku Aneta Řehková. „Už od pondělí ale postupně situaci napravujeme. Na zastávky se umisťujeme aktualizované řády,“ tvrdí mluvčí.

Rekonstrukce Zenklovy ulice

Na nejfrekventovanějších místech budou podle jejích slov i dnes přítomni zaměstnanci DPP. „Ti jsou schopni cestujícím podat informace o dopravě,“ uzavřela Řehková. Správné informace jsou také k dispozici na webu dopravce.

Jak již bylo zmíněno, situaci kolem Libeňského mostu zhoršuje rekonstrukce Zenklovy ulice. Podle odborníků i obyvatel je kombinace nešťastná. „Přetržené je důležité tramvajové spojení mezi Prahou 7 a Prahou 8, které zajišťovaly linky 1, 6, 14 a 25,“ popsal Hrubeš. Odklonem přes Karlín tak momentálně jezdí pouze linka 25, zbytek je zkrácen a končí už v Holešovicích.

O problémech hovoří i řada cestujících. „Vždycky jsem chtěla zkusit orienťák a dnes jsem tu možnost dostala díky magistrátu a dopravnímu podniku,“ směje se na Facebooku Míša Stražovská. „To, co běžně zvládnu jednou přímou tramvají, jsem dneska měla metrem, autobusem, tramvají a dokonce procházkou malebných Starým Městem, no neberte to!“ dodala Míša.

Záchranáři i hasiči hlásí: Vše stíháme

Na most momentálně nevjedou ani hasiči či záchranáři. Podle jejich ujištění se to ale do jejich činnosti nijak výrazně nepromítá. „Hasiči jezdí do Balabenky spíše přes Povltavskou, to je rychlejší. A centrální stanice jezdí až k hotelu Olympik,“ vysvětlil mluvčí pražských hasičů Martin Kavka s tím, že pouze část přímo u Libeňského mostu pro hasiče znamená pár vteřin navíc.

Pozitivně se k věci staví i záchranáři. „Chceme ubezpečit Pražany, že nám tato uzavírka nijak práci nekomplikuje ani neprodlužuje dojezdové časy,“ uvedli na svém Twitteru.