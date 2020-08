Součástí je i pokrytí přilehlých tunelů. Během několika dní by mělo dojít i k pokrytí stanice Dejvická, ta bude třicátou stanicí v pražském metru pokrytou sítí LTE. Díky tomu bude nepřetržitý signál na trase A z Nemocnice Motol až po Muzeum.

Do konce roku by mělo být pokryto dalších jedenáct stanic. Kromě Dejvické by měly být hotové také stanice Karlovo náměstí a Můstek na lince B.

V září Jižní Město

V září se rozšíření signálu LTE dočkají cestující z oblasti pražského Jižního Města na nejvytíženější lince C – konkrétně stanice Chodov, Opatov a Háje. V průběhu posledního čtvrtletí letošního roku by síť LTE měly dostat také Národní třída, Náměstí Republiky, Náměstí Míru a další dvě stanice v Praze 3 nebo Praze 5 v závislosti na zahájení prací na připravované modernizaci stanice metra Jiřího z Poděbrad.

Na příští rok zůstane k zavedení signálu 22 stanic a přilehlých tunelů pražského metra.

Dopravní podnik hlavního města (DPP) se kvůli rozšiřování vysokorychlostního internetu rozhodl ukončit pilotní provoz vlastní wi-fi sítě v některých stanicích. „Naše strategie v oblasti pokrývání metra signálem je jednoznačná – chceme ve spolupráci s operátory rozšiřovat do celé sítě pražského metra nejmodernější technologie, což je v tuto chvíli vysokorychlostní síť LTE, v budoucnu pak i 5G. Nechceme podporovat dvoukolejnost a zbytečně vynakládat další prostředky na budování a provozování paralelního systému, který nikdy nemůže poskytnout takovou rychlost, kvalitu a stabilitu signálu jako síť LTE,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Wi-fi v osmi stanicích

Wi-fi signál byl dostupný v osmi stanicích metra: na lince A na Muzeu, na lince B na Florenci, Náměstí Republiky a Smíchovském nádraží a na lince C na Florenci, Hlavním nádraží, Muzeu a na Pražského povstání.

Všechny tyto stanice (vyjma Náměstí Republiky) jsou v současnosti již plně pokryty signálem vysokorychlostní sítě LTE včetně přilehlých tunelů, kam wifi síť nedosahovala. Na Náměstí Republiky bude LTE síť k dispozici na podzim letošního roku.