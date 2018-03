Dopravní podnik vypsal tendr. Hledá nájemce ploch pro reklamu v metru

Nejméně 1 200 osvětlených reklamních panelů, tzv. city-ligt vitrín, bude muset do pražského metra instalovat uchazeč vybraný v dnes zveřejněné veřejné soutěži. Plochy mu pronajme Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP). Minimální nabídková cena za pronájem jedné plochy je stanovena na částku 20 tisíc korun bez DPH za rok.

V případě zájmu je třeba nejprve projevit zájem o účast v poptávkovém řízení na výběr nájemce, tedy podat žádost o účast v řízení. Tu lze osobně podat nejpozději do 16. dubna 2018 do 12.00 hodin. V případě zaslání žádosti o účast poštou musí uchazeč zajistit, aby nabídka byla v požadované lhůtě na výše uvedenou adresu skutečně doručena. Nestačí tak žádost o účast ve lhůtě pouze odeslat. Uchazeči budou následně oprávněni podávat závazné nabídky. Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 9. května 2018 ve 12.00 hod.

O tom, že soutěž není vypsána pro kdejakou "garážovou" firmu, svědčí i předepsané podmínky, které musí uchazeč splňovat. Jednou z nich je například povinnost prokázat že ve třech hospodářských obdobích uchazeče předcházejících dni, ve kterém bylo vyhlášeno toto poptávkové řízení, dosáhl tržeb z pronájmu reklamních ploch na území Evropské unie v minimální výši 35 milionů korun.

Dopravní podnik navíc požaduje aby vybraný uchazeč do 21 dní od platnosti smlouvy složil do bankovní úschovy záruku ve váši dvanáct milionů korun. Z té by si pak strhával peníze v případě problémů se splácením dohodnutého nájemného. To je navíc ve výši jedné dvanáctiny ročního splatno měsíčně.

Celkem se bude pronajímat 1296 reklamních ploch - 370 na trase A, 435 na trase B i s přestupními místy a 391 na "céčku". Smlouva by měla být podepsána na deset let s pětiletou opcí, výše nájemného by se ročně měla upravovat pouze o inflaci.

Dominantním provozovatelem reklamních ploch na majetku dopravního podniku je společnost Rencar. S tou vedl DPP několik soudních sporů.