Podle DPP se jedná o další ze série opatření, které mají za cíl postupně eliminovat potenciální vady kol. Dopravní podnik nové pryžové segmenty testoval v běžném provozu s cestujícími v průběhu čtyř ročních období ve spolupráci s plzeňským výrobcem. Jejich použití schválil i Drážní úřad, jehož pracovníci vykonávali nad testováním dozor.

Poslední testy proběhly na konci července. Po padesáti tisících ujetých kilometrech dopadly nejlépe dva výrobky - od české a německé specializované firmy. „Instalace nových pryžových segmentů do kol tramvají 15T potrvá v řádu několika týdnů, budou ji provádět naši technici v koordinaci s výrobcem. Povedlo se nám na to vyčlenit více kapacit, kromě vozoven Motol a Pankrác se do výměny zapojí i Opravna tramvají v Hostivaři,“ uvedl v tiskové zprávě Jan Šurovský, člen představenstva DPP.

„I přesto, že do kol tramvají 15T nainstalujeme nové, otestované a Drážním úřadem schválené pryžové segmenty, budeme je i nadále, až do odvolání kontrolovat denně, abychom si stoprocentně ověřili, že toto řešení funguje plošně v běžném provozu,“ ujistil Šurovský.

Dopravní podnik začal s opatřeními u tramvají 15T už od výskytu prvních případů závad kol, které se objevily v roce 2015. Kromě odborných analýz či zmiňovaných kontrol a běžné údržby přistoupila městská firma letos také k úpravě řídícího softwaru tramvají.