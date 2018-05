Dopravní podnik rozšíří za čtvrt miliardy opravnu tramvají v Hostivaři

Dopravní podnik hlavního města Prahy hodlá ještě letos započít s velkou investicí do své tramvajové základny v Hostivaři. V areálu tramvajových opraven mezi Jižní spojkou a Černokosteleckou ulicí má vzniknout nové odstavné kolejiště. Dvě koleje budou v nové hale, dvacet bude nezastřešených.

Podle mluvčí Anety Řehkové činí odhadované náklady 250 milionů korun, včetně haly a všech technologií. Záměr je zatím ve fázi posuzování vlivu na životní prostředí, vzhledem k jeho umístění v areálu dílen mezi dvěma frekventovanými ulicemi ale podnik nečeká významné zádrhele.

Od dostavby kolejiště se bude odvíjet i termín demolice vozovny Hloubětín, kterou by mělo nové zázemí v Hostivaři dočasně zastoupit. Za oběť padne fotbalové hřiště, které v areálu je. Právě na jeho ploše budou nově parkovat tramvaje. Podle DPP je hřiště dnes využíváno jen minimálně k občasnému vyžití zaměstnanců.

Na každou z venkovních kolejí se vejdou tři tramvaje Škoda 15T, v údržbové hale se pak na jednu kolej vejdou dvě tyto tramvaje. Kapacita stání se tak více než zdvojnásobí, celková délka nových kolejí bude 3,4 kilometru.

Rezerva pro případ výpadku vozovny

Nové zázemí bude sloužit vedle běžného opravárenského provozu i jako rezerva pro případ výpadku některé z vozoven. Aktuální je případ vozovny Hloubětín, která byla kvůli hrozbě pádu střechy letos v lednu uzavřena. Část tramvají byla proto už do Hostivaře převelena, tamní podmínky ale zvýšenému provozu nevyhovují.

„Naléhavost předkládaného záměru proto významně narostla a jeho realizace je urgentní záležitostí,“ píše se v dokumentaci EIA. Tramvajím z Hloubětína by mělo nové kolejiště v Hostivaři sloužit ihned po zprovoznění, a to zhruba v následujících třech až čtyřech letech, než bude vystavěna v Hloubětíně nová budova vozovny.

Termín demolice té staré závisí na zprovoznění nového kolejiště. „Pokud nenastanou nečekané pohyby střešní konstrukce vozovny Hloubětín, mělo by být nejdříve vystavěno toto odstavné kolejiště včetně jednoduché dvoukolejné haly, následně by byly všechny tramvaje převezeny na tuto novou lokalitu a mohla by začít plánovaná demolice depa vozovny Hloubětín odstřelem,“ uvedla Řehková.

Nová budova za 1,5 miliardy

Opravna tramvají v Hostivaři funguje od roku 1968, v letech 1995 až 2004 prošla rozsáhlou modernizací a dnes patří k nejlépe vybaveným opravnám svého druhu v Evropě. Na přelomu let 2012 a 2013 se uvažovalo o jejím pronájmu, zájem měla především Škoda Transportation, nakonec se dopravní podnik rozhodl ponechat si opravny plně ve své režii. Nové kolejiště by mělo být hotovo už příští rok. Jde o jednu z největších letošních investic podniku do jeho zázemí. Poté chce podnik v areálu započít i se stavbou nové lakovny.

Výstavba nové hloubětínské vozovny nicméně investici v Hostivaři ještě výrazně předčí, náklady se odhadují na 1,5 miliardy korun. Podnik chce v Hloubětíně využít evropské dotace, kde má připraveno čtyři až pět miliard na metro D. Jenže na tento účel už je nestihne využít, proto je hodlá přesměrovat do vozovny Hloubětín.