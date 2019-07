„I když autobusy mnohdy zůstávají v pozadí za jinými dopravními prostředky, jsou v rámci možností přepravy v MHD nenahraditelné. A to nejen v pravidelné dopravě, ale díky své flexibilitě také v případě nenadálých událostí. Těší mě, že na jejich důležitost může Dopravní podnik hl. m. Prahy upozornit také kreativní cestou, jako je vypravení autobusu, který napodobí tento typ dopravního prostředku z třicátých let 20. století,“ říká Josef Voltr, vedoucí odboru marketingu a obchodu DPP.

Reprezentační vůz číslo 3510 se veřejnosti představí v sobotu 27. července. V 10.00 hodin odstartuje prohlídka autobusu včetně motorového prostoru. V 11.00 bude program pokračovat jízdami pro zájemce. Jízdy zdarma jsou naplánovány dvě, a to na následujících trasách:

1/ Vozovna Střešovice – Patočkova – Střešovická – Na Petřinách – Sídliště Petřiny a zpět

2/ Vozovna Střešovice – Myslbekova – Bělohorská – Vaníčkova – Stadion Strahov a zpět

Jízdenky lze koupit jen ve fanshopu

Další jízdy retrobusu plánuje dopravní podnik na víkend 3. až 4. srpna pro čtyři skupiny fanoušků. V sobotu 3. srpna v 10.00 hodin se zájemci sejdou na zastávce metra Depo Hostivař (výstupní zastávka BUS Depo Hostivař) a retrobus je odveze do areálu garáže Hostivař, kde je pro ně připravena zážitková exkurze. Mohou se těšit na prohlídku garáže Hostivař, provozu mycí linky, návštěvu výpravny s popisem činností a periodických prohlídek vozů včetně jejich rozsahu. Dostanou se například i na prohlídku příjmu oprav.

Ve 14.00 hodin je naplánovaná exkurze pro další skupinu zájemců, sraz bude u stanice metra Letňany, odkud je retrobus odveze do garáže Klíčov, kde bude účastníky čekat obdobný program jako dopoledne.

V neděli 4. srpna bude program návštěv garáží pokračovat v téměř identickém duchu, dopoledne v Hostivaři, odpoledne ve Vršovicích. Sraz dopolední exkurze je v 10.00 u metra Depo Hostivař, odkud účastníky retrobus odveze do garáže.

Ve 14.00 hodin se návštěvníci budou moci svézt do garáže Vršovice. Vyjíždí se z autobusového terminálu u stanice metra Želivského. Jízdy, prohlídky i výklad si jistě užijí jak příznivci městské hromadné dopravy, tak každý, koho zajímají nejrůznější technické pozoruhodnosti. Jízdenky na exkurze je možné zakoupit pouze ve Fanshopu DPP, na místě je nebude možné již zakoupit.

Autobusy jsou nepostradatelné

Autobus bude občasně vypravován také do provozu na lince 207. Po ukončení kampaně se s ním veřejnost bude moci setkat při prezentacích, výstavách, propagaci DPP, na charitativních akcích nebo třeba při komerčních jízdách.

Autobus Karosa Citelis s evidenčním číslem DPP 3510 procházel v nedávné době rozsáhlou opravou karoserie. DPP se proto rozhodl v rámci oprav pro jeho úpravy do historické podoby a zachování k výše uvedeným účelům. Retro autobus je proveden ve vzhledu vycházejícím z podoby pražských autobusů 20. – 40. let, a to včetně dobového označení a znaků. Nechybí ani charakteristické barvy laku jako červená, krémová a bílá s černými a šedými doplňky. Pro navození dojmu dobového interiéru získaly sedačky nové čalounění v hnědé barvě, které připomíná dřevěné lavice. Chceme ukázat, že svět nebyl černobílý, ale možná barevnější než nyní.

„Díky retrobusu si cestující budou moci připomenout staré časy, kdy býval autobus vzhledem ke svým schopnostem nejefektivnějším prostředkem městské hromadné dopravy. A dnes? I když mnoho lidí raději volí tramvaj nebo metro, je bez debaty, že jejich pole působnosti je omezené. Autobusy jsou tak stále nepostradatelné jak v běžném provozu, tak při operativním řešení mimořádných událostí“ říká Jan Lebeda, vedoucí správy vozidel a autobusů.