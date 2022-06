Pražský krmelec

V srpnu 2012 vtrhli do sídla DPP policisté. Přivedlo je tam mimo jiné vyšetřování na základě trestního oznámení, které podle tehdejší ředitel DPP Vladimír Lich. Ten byl den po oznámení z funkce odvolán. Provozovatele pražského metra, tramvají a autobusů MHD označil šéf protikorupční organizace Transparency International David Ondračka za bezpečný krmelec, k němuž chodí po zimě vyhladovělé srnky – a vždycky dostanou to, co potřebují. Prostřednictvím nastrčených firem prý byl dopravní podnik tunelován. Rozběhlo se rozplétání řady kauz, které ale dosud pořádně nikdy neskončily odsouzením viníků. Někdy byly uzavřeny už u policie, jindy osvobodil obžalované soud. Mimochodem, dění v DPP bylo z jedním důvodů, kterým zastupitelé v roce 2013 zdůvodnili odvolání primátora Bohuslava Svobody. Skončil i tehdejší náměstek primátora pro dopravu Josef Nosek.

Sídlo dopravního podniku.Zdroj: ČTK