„Bezpečnost provozu je pro nás zcela zásadní. Z toho důvodu jsme začali ke kontrolám na pracovištích i při zásazích v terénu používat moderní drogový tester. Je pro nás zárukou, že díky němu dojde ke zvýšení bezpečnosti cestujících,“ uvedl v tiskové zprávě primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN), který se stal po personálních čistkách členem dozorčí rady dopravního podniku. V městské radě se Hlubuček stará i o bezpečnost.

Podle DPP je pořízený tester bezpečný a spolehlivý, okamžitě by měl zjistit orientační výsledek, zda zaměstnanec užil návykovou látku. Testovací kazeta dokáže detekovat přítomnost amfetaminu, benzodiazepinu, kokainu, marihuany, metamfetaminu či opiátů v krvi.

„Testovaný nemusí odevzdávat vzorek krve, přístroj dokáže určit přítomnost jiné návykové látky z dostatečného množství slin. Díky snadné obsluze stačí odstranit kryt a předat testovací kazetu testované osobě,“ píše pražský dopravní podnik. Bezbolestný odběr nezabere ani čtyři minuty času. Pak se ještě musí testovací kazeta a patrona vložit do analyzátoru pro vyhodnocení.

Dva případy za poslední léta

„Po proškolení lze zapůjčit tester jednotlivým útvarům DPP, vedoucí zaměstnanci tak mohou spolehlivě kontrolovat své podřízené zaměstnance na přítomnost jiných návykových látek,“ dodal bezpečnostní ředitel dopravního podniku Daniel Barták.

Není to tak dávno, co pražští policisté přichytili řidiče autobusu pod vlivem drog. Na konečné Nádraží Holešovice si loni v září dokonce domluvil schůzku s dealerem, balíček s padesáti gramy pervitinu se pak snažil před muži zákona ukrýt. „Zrychlete to!“ říkal policistům, protože musí dodržet jízdní řád a odvézt lidi do zoologické zahrady.

Pozitivní test na drogy měl podle webu ČT24 také řidič jedné ze dvou tramvají, které se v prosinci 2017 srazily ve Strašnicích. „Test detekoval přítomnost amfetaminu a metamfetaminu,“ uvedl tehdy policejní mluvčí Tomáš Hulan. Při nehodě utrpělo zranění pět lidí.