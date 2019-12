Chodounský přitom seznamuje lidi s životem z řidičské kabiny tramvajových souprav a jeho fanoušky už dávno nejsou jen „šotouši“, tedy milovníci veřejné dopravy. Jeho kanál na YouTube s názvem Rezistor má přes 22 tisíc odběratelů. Tento mladý muž, jenž se při práci vyznačuje nebývalým klidem, boří mýty většiny cestujících o nerudných tramvajících, kteří jen zběsile cinkají a nadávají na všechny okolo.

„Upřímně, dlouho jsem zvažoval, jestli video z této akce zveřejním, protože zlí lidé by mohli najít nějaká porušení předpisů, ale víte co? Jsou Vánoce a každá pomoc bližnímu těší o to víc a náladu mi nemůže zkazit ani případný postih,“ napsal tramvaják youtuber ke zmiňovanému videu.

Chodounský si všiml mezi zastávkami v centru metropole ubrečeného kluka, tak zastavil tramvaj a anglicky mluvícho chlapce vzal k sobě: „Klučina se na chvilku zakoukal na zastávce a rodiče mu odjeli pryč. Tramvaj zkusil chvilku sledovat, ale ta samozřejmě zmizela v dáli.“

Na další zastávce už oba zahlédli rodiče a radovali se. „Všechno dobře dopadlo a rodina se zase shledala v náručí,“ oddechl si pražský tramvaják, který se záhy stal celebritou. Jeho čin ocenili (nejen) magistrátní politici, všimli si ho i zahraniční novináři - například z britského Daily Mail. Tak proč ty obavy, pane Chodounský?

Problém s ochranou osobních údajů

Protože dopravní podnik chystá od Nového roku novelu interního pracovního řádu, který podle deníku Metro stanoví „používání osobních nahrávacích a záznamových zařízení za zvlášť hrubé porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci.“ Za porušení zaměstnancům hrozí snížení platu, v krajním případě dokonce vyhazov.

Aneta Řehková, mluvčí DPP, tuto informaci Pražskému deníku potvrdila nepřímo. „V souvislosti s vydáním nového pracovního řádu nepředpokládáme žádnou změnu v postoji k možnosti využívání soukromé čelní kamery například v autobusu za účelem ochrany osoby řidiče a jeho práv, třeba v souvislosti s objasněním dopravní nehody, jejímž je účastníkem,“ sdělila mluvčí Řehková.

Rezistor na YouTube

Pražský tramvaják Josef Chodounský vystupuje na YouTube jako Rezistor. Na svém kanále zveřejňoval videa z kabiny řidiče, spoustu zhlédnutí mají epizody ze seriálu Uličníci. Zaměstnanci dopravního podniku hlavního města (DPP) jsou aktivní také na dalších sociálních sítích. Twitterový účet má třeba průvodčí historických tramvají s přezdívkou Alka a tramvaje. Známí je i účet Tramvaják pražský.

To však znamená, že Chodounský alias Rezistor či Tramvajačka Džejn a Jarka Broki coby další známé youtuberky budou muset svou aktivitu na YouTube utlumit.

Jejich videa z řidičské kabiny sice (většinou) jsou dobrou službou zaměstnavateli i věrným obrázkem o skutečném stavu v ulicích, ale tramvajáci youtubeři se mohou kvůli ochraně osobních údajů dostat do problémů.

Podle pravidel GDPR totiž platí, že pokud řidič video následně pověsí na internet, neměli by na něm být vidět cestující.

„Teď už snad můžeme prozradit, že právě s Josefem Chodounským připravujeme spolupráci. Pro Vás. Pro sociální sítě. Můžete se těšit,“ oznámil pražský dopravní podnik minulý týden na oficiálním twitterovém účtu. „Uvidíme, na čem se s podnikem dohodneme. Když to budu teď dělat oficiálně a legálně, musím dodržovat pravidla. Oni vědí, že ukážu peprnější situace, pro podnik je to koneckonců levnější a výhodnější,“ dodal Chodounský.

Podle Řehkové vedení DPP sleduje Chodounského videa o městské hromadné dopravě delší dobu. „Líbí se nám, že většina z nich je pozitivních a soucasně z pohledu, jak to vidí řidič tramvaje. Chtěli bychom s kolegou vyzkoušet vzájemnou spolupráci při tvorbě videí bezpecnostně-vzdělávacího charakteru pro profily DPP na sociálních sítích tak, aby soucasně splňovaly všechny legislativní požadavky,“ prozradila mluvčí pro Pražský deník.

Nehodové kamery v autobusech

Redakci zajímalo, zda „virální“ úspěch postoj dopravní podniku přece jen nějak změní i vzhledem k ostatním. „Takto ojedinělé a specifické případy je vždy potřeba posuzovat individuálně. Lidský a šlechetný rozměr počinu kolegu Chodounského pomoci ztracenému chlapci v tomto případě jednoznačně předčí některé provozní drobnosti. Je skvělé, že DPP má spoustu takto obětavých zaměstnanců, kteří přispívají k tomu, že pražská MHD je jedna z nejlépe hodnocených na světě,“ odpověděla mluvčí DPP.

Jedinou výjimku, kde zákaz zveřejňovat videa platit od ledna nebude, by tedy měly tvořit záběry pořízené kvůli nehodám. Dopravní podnik pracuje na tom, aby ve vybavení (hlavně) autobusů byly čelní kamery v majektu největší městské společnosti. Dosud jsou totiž správci „nehodových kamer“ sami řidiči. „Ale zatím nejsou finálně dořešeny procesní záležitosti a navazující softwarové úpravy,“ informovala Řehková.