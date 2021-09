Čerstvě je například kvůli postupné rekonstrukci opět v obou směrech neprůjezdná žižkovská Koněvova ulice. Se zúženou vozovkou je třeba spočítat na severojižní magistrále ve směru do Holešovic i na Hlávkově mostě. Úplná uzavírka začala o víkendu také na nábřeží Edvarda Beneše, kde vznikne nová tramvajová trať i povrch vozovky.

Tvrdá kritika od opozice

Opoziční ODS nedávno nazvala situaci na pražských komunikacích „dopravním peklem“ a avizovala, že na nejbližším zasedání zastupitelů opětovně navrhne vytvoření funkce koordinátora dopravních staveb, který „bude mít za úkol zlepšit plánování dopravních staveb a uzavírek a zprůjezdnit Prahu“.

Starosta Prahy 9 a šéf regionálního sdružení občanských demokratů označil přístup současného vedení metropole ke koordinaci dopravních staveb a výkopů za laxní.

„Reálně tato koalice pro vyřešení tohoto problému neudělala nic než jen to, že řidiči můžou sledovat uzávěry na internetu, což jim je jaksi často už houby platné, když stojí v koloně,“ prohlásil Tomáš Portlík.

Představitelé koalice v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) naproti tomu tvrdí, že zvýšený počet zásadnějších rekonstrukcí je splátkou historického dluhu na dopravní infrastruktuře.

„Počet osobních aut v Praze vzrostl za posledních deset let o třetinu. To se musí nutně projevit na situaci na silnicích. K opravám se tradičně využívají hlavně letní měsíce, kdy jsou Pražané na dovolených. Kvůli rozsahu ale budou pokračovat i v září,“ uvedl Hřib, podle kterého neodkladnost zmíněného „dluhu“ demonstroval náhlý pád trojské lávky v roce 2017.

„Je důvod, proč jsme se do toho museli letos opřít. Blíží se rekonstrukce Barrandovského mostu a nemůžeme si dovolit, aby se někde stala havárie. Objízdné trasy musí být připravené,“ doplnil náměstek pro dopravu Adam Scheinherr, který považuje koordinaci za dostatečnou.

Podle Scheinherra dostávají městské části informace o záměrech minimálně jednou měsíčně.

„O chystaných uzavírkách a omezeních na silnicích se radnice často dozvídají od úředníků až v době, kdy už je nemohou ovlivnit, a to je chyba,“ oponovala místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS).

Miliardové investice

Příkladem dalších letošních „velkých“ rekonstrukcí v pražských ulicích je pokračující revitalizace obvodu Karlova náměstí, oprava Prosecké, Hradešínské, Jaselské, Hrozenkovské nebo Branické.

Nový povrch dostává Kutnohorská ulice, opravy se dočkala opěrná zeď na Průmyslové ulici a pokračuje i projekt zkapacitnění křižovatky ulic Karlická a Pod Klapicí. Na pilířích Barrandovského mostu pokračují sanační práce. Hotová už je oprava vozovky v Plzeňské a Podbělohorské ulici, stejně tak výměna povrchu v Patočkově nebo jedna z posledních etap rekonstrukce na Štěrboholské spojce.

„K nejvýznamnějším stavbám zahájeným v roce 2021 patří rozšíření Strakonické od Dostihové ulice po Barrandovský most, kde vzniká nový preferenční jízdní pruh pro MHD a IZS,“ upřesnil Jozef Sinčák, generální ředitel Technické správy komunikací (TSK).

Městská akciová společnost loni proinvestovala kolem miliardy a čtvrt korun. Letos by se celkové investice podle Sinčáka měly přiblížit dvěma miliardám.

Další opravy teprve začnou

„Letos jsme stavební sezónu začali už na konci ledna opravou tramvajové tratě v Chotkově ulici. Kromě ní jsme opravili nejvytíženější trať mezi Náměstím Míru a I. P. Pavlova, také tratě v oblasti Palackého náměstí, podjezdu U Bulhara, na Národní třídě, ve Spálené ulici či v oblasti Vyšehradského tunelu. Zrekonstruovali jsme trať v Táborské ulici a Na Pankráci v Praze 4 a nyní pracujeme na trati na nábřeží Edvarda Beneše,“ vypočítal investice DPP do tramvajových tratí jeho generální ředitel Petr Witowski.

Opravou nebo rekonstrukcí podle něj prošlo od začátku roku téměř deset kilometrů tratí. „V metru jsme vyměnili 730 dřevěných pražců za betonové, zmodernizovali jsme zabezpečovací zařízení ve třech stanicích metra a pokračujeme v modernizaci vestibulů,“ doplnil Witowski. Přestavba stanice Jiřího z Poděbrad na bezbariérovou začíná právě dnes.

Několik středně rozsáhlých akcí pak začne v příštích týdnech. V první polovině září to například bude výstavba nového P+R Hostivař 3sever, kde vznikne 78 stání. Hotovo by mělo být do konce roku. Na nový povrch čeká ještě Hornoměcholupská ulice, kde budou práce zahájeny v říjnu, a také Trojská, Veselská a Tupolevova ulice, které hlavní město plánuje začít obnovovat ještě v září.