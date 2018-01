Dopravce jedná s odbory o zvýšení platů řidičů DPP

Šoféři, ale i další zaměstnanci DPP, by si mohli přilepšit až o čtyři tisíce měsíčně. Vedení Dopravního podniku kývlo na výzvu odborů a bude s nimi jednat.

Řidiče pražských autobusů i tramvají možná čeká přilepšení k platu, a to až o čtyři tisíce. Městský dopravce svolil k vyjednávání o platech s odboráři. „Je to určitý posun. Doteď se s námi vůbec nechtěli bavit,“ prohlásil předseda Odborů Dopravního podniku Prahy Luboš Olejár.

Rozhovory povedou přes zprostředkovatele v osobě právníka a formálně nebude cílem změna kolektivní smlouvy, ale její dodatek. Požadavky odborářů bude tlumočit Oldřich Schneider z odborového svazu NOS DDPP. „Budeme usilovat o nárůst pobídkové složky mzdy zhruba o čtvrtinu pro všechny zaměstnance, což by znamenalo zvýšení platu v průměru o čtyři tisíce,“upřesnil Schneider.

Co musí splnit zájemci o profesi řidiče Dopravní podnik aktuálně hledá řidiče tramvají a autobusů. Zájemce o práci šoféra autobusu musí projít psychologickými i zdravotními testy. Podmínkou je i řidičské oprávnění skupiny D. Pokud má zájemce pouze skupinu B nebo C, má možnost projít v DPP bezplatnou rekvalifikací. Následně absolvuje kurz řidiče se cvičnými jízdami a přezkoušení. Celá příprava zabere cca 4 měsíce. Stejným kurzem musí projít adepti na řidiče/řidičku tramvaje. Tam ale stačí řidičské oprávnění skupiny B a věk minimálně 21 let. Pro obě profese stačí ukončené základní vzdělání. Podmínkou je trestní bezúhonnost.

Pokud se dopravce s odbory dohodne, výsledné přilepšení zaměstnanců nejspíš nebude tak výrazné. Dopravní podnik totiž jde do vyjednávání s návrhem nulového navýšení a požadavky obou stran se pravděpodobně sejdou někde uprostřed. „Určitě nechceme dopravní podnik likvidovat a možný je i různý výsledek pro jednotlivé profesní kategorie,“ dodal Schneider.

Odcházejí jinam

Třeba v Kladně navíc zaměstnavatel zvýšil mzdy řidičů téměř na úroveň metropole. Vedení DPP už několik měsíců přiznává, že mu do optimálního stavu chybí kolem 8 procent šoférů. Dnes jich celkem zaměstnává přes 4 tisíce. Podle Václava Pospíšila je dlouhodobý podstav mezi autobusáky kolem 70–80 řidičů.

Odbory své požadavky zdůvodňovaly rychlým růstem ekonomiky a rekordně nízkou nezaměstnaností, jejímž důsledkem je i nedostatek řidičů. Životní náklady v hlavním městě navíc rostou rychleji a někteří pražští šoféři se rozhodli odejít k dopravcům do okolních měst s klidnějším provozem.

DPP vede intenzivní náborovou kampaň

Dopravní podnik proto vede intenzivní náborovou kampaň pro řidiče MHD, která souvisí i se záměrem města navyšovat počty spojů a linek Pražské integrované dopravy.

Dopravce například zvyšuje počet i kapacitu kurzů pro nastávající šoféry. „Zájemcům o práci řidiče autobusu také platíme zvýšení kvalifikace na řidičské oprávnění skupiny D a už teď je patrný zájem o tento program,“ doplnila mluvčí DPP Aneta Řehková.

DPP láká zájemce i prostřednictvím inzerátů na zastávkách MHD na nabídku nástupní mzdy 35 tisíc korun hrubého. „Je to ale trochu trik. Do té částky je zahrnutý maximální počet přesčasů. Drtivá většina stávajících šoférů na tuto sumu nedosáhne,“ komentoval náborovou kampaň odborář Pospíšil.