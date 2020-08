TSK oznámila na webu, že rozdělí opravu na dvě etapy. Během té první bude zcela uzavřen úsek Basilejské náměstí – Koněvova do 19. srpna. „Další etapy budou následovat v koordinaci s pracemi na ulici Koněvova a termíny budou upřesněny,“ uvedla mluvčí Barbora Lišková.

Podle městské společnosti má po dokončení dojít ke zlepšení života místních obyvatel. „Položením takzvaného tichého asfaltu a vyrovnáním kanálů předpokládáme snížení hlučnosti v okolí této komunikace o 3 až 5 decibelů,“ vysvětlila Lišková.

Žižkovská radnice tvrdí, že se dozvěděla o rekonstrukci od zástupců hlavního města teprve v tomto týdnu. Akci TSK podle Prahy 3 iniciovala kvůli pokutě, kterou Praha dostalo od hygienické stanice za odkládání snížení hluku na Želivského ulici.

„Podle tvrzení zástupců hlavního města není možné tuto akci dál odkládat a je nejvhodnější ji realizovat nyní ještě během prázdnin. Tichý asfalt z technologických důvodů nelze pokládat v zimě a odklad na příští rok pro hlavní město znamená hrozbu dalších pokut od hygieny,“ píše infocentrum městské části na oficiálních facebookových stránkách.

MHD se uzavírka nedotkne

Praha 3 totiž zmiňuje, že se dají očekávat velké komplikace pro motoristy, protože ulicí Jana Želivského vede objízdná trasa při rekonstrukci „Koněvky“ – obě komunikace jsou běžně velmi frekventované a tvoří dopravní tepny Žižkova. Prodloužila se rovněž uzavírka nedaleké Malešické ulice.

Špatný stav povrchů vozovky a vpustí na Jana Želivského je důvodem k tomu, že od soboty 15. srpna začneme s pracemi na několikadenní údržbě v úseku od Basilejské nám. po Koněvovu ve směru na Ohradu. Tuto část silnice bude třeba do 20. srpna objet po objízdné trase. #opravyPraha pic.twitter.com/4oQW8eb97D — TSK Praha (@TSKPraha) August 13, 2020

„Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu je vedena ulicemi Ambrožova, Jeseninova a Na Vápence. Pro lepší zachování plynulosti provozu je součástí dopravního omezení úprava světelného signalizačního zařízení na křižovatce ulice Koněvova a Na Vápence, pro zesílení intenzity odbočení vlevo z ulice Na Vápence do ulice Koněvova,“ popisuje TSK, kudy se chystanému omezení vyhnout.

Oprava vozovky nenaruší městskou hromadnou dopravu, protože tramvaje (i autobusy) budou i nadále jezdit obousměrně po kolejích. Úsekem projedou rovněž řidiči z Koněvovy směrem na Basilejské náměstí.

Na sociálních sítích se objevuje mnoho rozhořčených komentářů na adresu magistrátu s tím, že probíhající práce jdou pomalu a teď se chystá další na více než dva týdny.

Žižkovští žertují: Budeme fasovat vrtulníky?

Žižkovští v žertu píší, že by měli fasovat vrtulníky. Jedna z diskutujících napsala, že jí současná situace připomíná vtip: „Jé, oni jezdí ještě tudy? No, tak tam to taky zavřeme!“ Další vážněji uvažují o tom, že hluk vytvářejí spíše projíždějící tramvaje a řidiči, kteří nedodržují předepsanou rychlost 30 kilometrů v hodině – více než dlouhá rekonstrukce by pomohl radar. Podle informací Pražského deníku o toto řešení Praha 3 neúspěšně magistrát žádala.

Jedna z obyvatelek dokonce ze vzteku napsala na facebookový profil primátorova náměstka Adama Scheinherra (Praha sobě): „Objezd je veden úzkými ulicemi Žižkova přes vozovnu. Tímhle krokem odsuzujete obyvatele klidné části Žižkova k naprosto šílené zátěži, za kterou by měla být ta hluková pokuta stonásobná. Plánujete vůbec opravy komunikací nějak centrálně a logicky nebo si TSK dělá, co uzná za vhodné?“