Doprava pro Pražany. Rekordní počty lidí v MHD, ale také rozpadající se mosty

/INFOGRAFIKA/ V Praze je v posledních letech nejsledovanějším tématem doprava. Jednou kvůli spadlé lávce do Vltavy, pak kvůli častým kolonám. Končící koalice za sebou sice nechává řadu nevyřešených problémů, přesto se jí řada věcí podařila, zejména v oblasti veřejné dopravy.

Když letos na jaře primátorka Adriana Krnáčová (ANO) řekla v reakci na několik dopravních kolapsů, že jsou Pražané v porovnání s jinými městy zpovykaní, vzbudilo to velký rozruch, a jedna ze stran si na tomto výroku postavila i svoji volební kampaň. Tvrdá kritika končícího vedení je u dopravy v některých případech na místě, někdy ne.

Co se povedlo? Na první pohled to číselně nevypadá, ale především přilákat více lidí do veřejné dopravy. I když za čtyři roky podle statistik přibylo cestujících jen nepatrně, vliv na to měla hlavně změna metodiky počítání pasažérů a také uzavření některých stanic.

Nejkratší intervaly MHD

Realitou je, že metro, tramvaje a autobusy hlásí nejhustší provoz v historii. Jinými slovy: čekání na veřejnou dopravu nebylo nikdy kratší. K tomu je ještě nutné připočíst velké nákupy nových nízkopodlažních a klimatizovaných vozidel. Navíc je městská hromadná doprava dostupnější než v minulosti, zejména pak díky zlevnění ročního kuponu na deset korun za den.

Svým nástupcům předávají pražští radní další klíčový materiál, který počítá s velkým rozvojem veřejné dopravy, zejména pak s rozšířením možnosti prodloužení tramvajových tratí za město nebo výrazně větším využitím železnice pro městskou dopravu než dosud. Plány na metro D jsou zatím hlavně na papíře, první velká soutěž na geologický průzkum se vleče a už jednou byla zrušena.

Město mělo více tlačit na stát

Praha musí podle statistik čím dál více bojovat s rostoucím počtem aut. Jejich počet za poslední čtyři roky stoupl o 22 procent a v kombinaci s dojíždějícími ze Středočeského kraje představují čím dál větší problém. Jeho dopady pravidelně pociťují řidiči v dlouhých kolonách. Zavedení parkovacích zón z počátku přineslo velkou kritiku, s ročním odstupem se ale ukázalo, že v městských částech přineslo podle statistik uvolnění ulic a snadnější parkování.

Pro řidiče jsou také klíčové dopravní stavby v metropoli, jako jsou zejména Městský a Pražský okruh. U nich však nedošlo k zásadním posunům. V případě části Městského okruhu podepsali radní teprve na sklonku volebního období smlouvu na jeho projektování. Pražský okruh se prodloužil jen na jednom úseku a ještě nepatrně. I když jde o akci Ředitelství silnic a dálnic, pro Prahu jde o klíčovou stavbu, na jejíž vznik by měla tlačit více než dosud.

Pád Trojské lávky ukázal největší problém pražské dopravy, který současné vedení zdědilo, ale příliš s ním nepohnulo. Zatímco se v minulých letech stavělo, zapomínalo se na údržbu již hotových mostních děl. Výsledkem tak jsou mosty ve velmi špatném stavu, které jsou současně tikajícími bombami pro příští roky.