Společnost Česká hlava nabídla už v roce 2017 tehdejšímu vedení magistrátu unikátní technologii synchronizace křižovatek. Slibovala zvýšení průjezdnosti městem o 15 procent.

Semafor. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Libor Běčák

Projekt moderního řízení křižovatek, který výrazně uleví pražským ulicím, leží již dva roky na magistrátu. Podle radního pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) by město mohlo podobný systém zavést do čtyř let.