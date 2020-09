Informací se pochlubili na twitterovém účtu ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) i generální ředitel ŘSD Radek Mátl. „V následujících týdnech budou probíhat dokončovací práce – ale již bez významnějšího omezení,“ sdělil Mátl.

„O víkendu 5. a 6. září budeme postupně odstraňovat provizorní dopravní opatření a doprava v místě se bude vracet do normálu. Do října budou v místě probíhat ještě dílčí drobné práce ve středním dělícím páse, které si vyžádají jen bodové omezení a snížení rychlosti v okolí prací. Pracovat budeme ještě na EXIT 2, kde bude po polovinách vyměněn povrch vozovky, ocelová svodidla a veřejné osvětlení a v polovině září dokončíme práce na odpočívce na 5. km směrem do Prahy,“ upřesnila Iveta Štočková, tisková mluvčí stavební firmy Eurovia.

Opravy dálnice D1 na okraji metropole v úseku mezi 2. a 12. kilometrem v ceně dosahující skoro půl miliardy korun začaly už loni. Kvůli zimní přestávce a následnému propuknutí infekční nemoci covid-19 – a jak uvádí ŘSD, také kvůli náročnosti a rozsahu rekonstrukce – se práce do okolí Průhonic vrátily až v červnu.

„Došlo ke kompletní výměně povrchu vozovky, sanaci mostů, k opravě odvodnění, dílčím opravám podkladních vrstev, dopravního značení, protihlukových stěn a veřejného osvětlení,“ popisuje Eurovia na webových stránkách. Dělníci pracovali rovněž na úpravách dvou odpočívek v daném úseku – jedna ve směru na Brno byla opravena v roce 2019, letos přišla na řadu druhá ve směru do Prahy. „Vše probíhalo tak, aby byl průjezd místem komfortní, plynulý a hlavně bezpečný,“ dodala mluvčí Štočková.

„Oprava probíhala za plného provozu v místech s nejvyššími dopravními intenzitami v Česku, které zde dosahují až 100 000 tisíc vozidel za den,“ upozornila ŘSD. Podle státní organizace se však povedlo termín dokončení zkrátit i kvůli poklesu dopravy v souvislosti s koronavirem, kdy se sloučily některé etapy. „Na části trasy byla spodní konstrukční podkladová vrstva ve velmi dobrém stavu a nebylo nutné ji nahrazovat,“ přidává další důvod ŘSD.

V neděli odpoledne by tak měla být dálnice už plně průjezdná v režimu 3+3 jízdní pruhy. Řidičům se bezchyby výrazně uleví. Ministerstvo dopravy navíc uvedlo, že v září skončí tři ze sedmi omezení na D1 mezi Prahou a Brnem. Na konci listopadu pak stavební firmy plánují přerušit práce na zbývajících úsecích. „Celá modernizace dálnice D1 bude hotová na podzim příštího roku,“ slibuje Havlíčkův vládní resort.