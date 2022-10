Během víkendu z dálnice D0, jak se Pražský okruh označuje, zmizelo vyznačení úpravy provozu umožňující práce na opravách východní poloviny mostu přes Chlumeckou (ve směru k dálnici D10). Protože západní polovina prošla rekonstrukcí už loni, znamená to, že zde je prakticky hotovo. Dokončovací práce v okolí mostu sice pokračují, avšak již bez významnějšího vlivu na omezení provozu. Řidiči už tedy mohou obě opravené poloviny mostního objektu využívat ve standardním režimu 2+2 jízdní pruhy. Pro budoucnost je však stavba připravena i na zamýšlené rozšíření tohoto úseku dálnice, tedy na uspořádání se třemi pruhy pro každý směr jízdy. Po úřednicku se to označuje jako zkapacitnění.

V souvislosti s rekonstrukcí připomněl Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR, že nový most za 168,5 milionu korun bez DPH nahradil původní: vybudovaný v roce 1981 jako součást stavby R1 Satalice–Běchovice a uvedený do provozu koncem roku 1984. „Až do jara 2021 most od té doby mimo běžných oprav neprošel zásadnější rekonstrukcí,“ konstatoval. Připomněl, že stavba nezahrnovala pouze demolici původních konstrukcí a stavbu nových, ale došlo také na úpravu křižovatkových ramp mimoúrovňového křížení a výstavbu nové protihlukové stěny složené z několika částí.

Na Pražském okruhu nyní pokračují práce na opravách přibližně na úrovni Modletic a Herinku na Praze-východ, tedy poblíž křížení dálnic D0 a D1, což je další klíčové místo jak pro středočeské, tak pražské řidiče. Práce, které se v závislosti na jejich aktuální etapě neobejdou bez postupně se měnících dopravních omezení s převedením provozu do protisměrného jízdního pásu, zahrnují především výměnu asfaltobetonového povrchu (což zvláště na mostech přinese komfortnější jízdu bez drncání na vlnách), ale také výměnu svodidel na dvou přejezdech středového dělicího pásu. Zcela bez omezení by zde místo stavebních prací mělo být průjezdné nejpozději předposlední říjnovou neděli: 23. 10.