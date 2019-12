Cestující pražské hromadné dopravy se musejí připravit na to, že od 23. prosince budou na spoje MHD déle čekat. Některé linky nebudou v provozu vůbec. Po dobu školního volna totiž přechází dopravci do prázdninového režimu. Speciální jízdní řády budou platit 24. a 25. prosince.

Noční tramvaj. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Ivan Babej

Štědrý den

Od rána až do 18 hodin pojedou tramvaje, autobusy i metro podle prázdninového jízdního řádu pro sobotu. Úderem šesté večerní se prodlouží intervaly metra na 20 minut. Denní linky zajedou do vozoven a vyjedou noční spoje 91 až 99 s intervalem 30 minut. Podobné to bude u autobusů. I ty přejdou v 18 hodin na noční provoz, výjimkou bude číslo 119, jež obsluhuje letiště.