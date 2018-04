Doprava na Žižkově kolabovala kvůli nefunkčním semaforům na Olšanském náměstí

Už tak komplikovanou dopravní situaci na Žižkově v minulém týdnu ještě zhoršily nefungující semafory na křižovatce na Olšanském náměstí. Překonat křižovatku bylo zvláště pro chodce doslova o život. Žižkovskou dopravní tepnu mezi ulicemi Olšanská, Táboritská, Jičínská a Prokopova totiž křižují tramvaje, autobusy, automobily i přechody pro chodce. A důvod, proč světla na semaforech ještě do včerejšího rána nefungovala?

Na vině byla havárie plynového potrubí z 11. dubna, na místě zapáchal plyn. „V takovém případě se kvůli bezpečnosti vypíná i světelná signalizace,“ vysvětlil Deníku vedoucí servisu koncernu Eltodo, který semafory na místě spravuje.

Plyn se musel odvětrat

Jeho slova potvrdila i mluvčí třetí městské části Michaela Luňáčková: „Plynové potrubí vedlo pod jedním ze semaforů a plyn po kabelech dále unikal. Místo nehody se tak muselo nechat několik dní odvětrat, aby mohla začít oprava,“ zdůvodnila mluvčí, proč na místě výkopu nikdo nepracoval. Obyvatelé Žižkova se totiž rozčilovali při pohledu na výkop, ve kterém ale neprobíhaly žádné práce. Oprava byla Pražskou plynárenskou dokončena v pondělí a místo předáno firmě Eltodo, která zasadila semafor opět na jeho místo a následně spustila i zbývající semafory.

Nenezpečné přecházení

Obyvatelé Žižkova jsou ale nespokojení s tím, jak byla zajištěna bezpečnost křižovatky, kterou využívají i žáci blízké základní školy a návštěvníci parku Parukářka. „Chodím tam několikrát denně a policistu jsem na místě viděla řídit dopravu pouze jednou. Mám šestileté a tříleté dítě a bála jsem se tam s nimi přecházet. Bylo to nepřehledné a v hustém provozu nepříjemné,“ řekla Deníku Šárka Schroterová.

Stejně jako ostatní místní obyvatelé by uvítala mobilní semafory nebo častější přítomnost dopravních policistů. Mobilní semafory nestihla firma Eltodo zajistit kvůli tomu, že situace vznikla náhle. Jejich umístění navíc komplikuje i tramvajové návěstidlo. „Řízení křižovatky měla na starosti Dopravní policie ČR, která se snažila místo v nejexponovanějších časech zajistit policisty dle možností,“ uvádí mluvčí žižkovské radnice Michaela Luňáčková.

Aktuální uzavírky v Praze: Husitská ulice 12. 3. 16. 11. úplná uzavírka

Libušská a Kunratická spojka 3. 4. 15. 6. úplná uzavírka

Křesomyslova v úseku Na Fidlovačce Sekaninova 9. 4. 4. 5 provoz po tramvajovém tělese

Keplerova v úseku ul. Pohořelec Jelení 16. 4. 20. 6. úplná uzavírka

Vinohradská v úseku ul. Wilsonova Legerova 1. 1. 15. 9. Vinohradská v úseku Wilsonova Legerova zjednosměrněna, v opačném směru objížďka

Plánované: Nuselská v úseku Táborská Vlastislavova 21. 4. od 7.00 do 16.00 jednosměrný provoz do centra, z centra objížďka Sekaninova v místě křížení s ul. Jaromírovou a Na Folimance 21. 4. od 8.00 do 16.00 hodin jednosměrný provoz do centra, v opačném směru objížďka

Omezení v MHD: Tramvaje v úseku Palmovka Bulovka do září, náhradní autobusy X10 a X95

Lanová dráha Petřín provoz do odvolání přerušen

V úseku Vysočanská Starý Hloubětín od 3. 3. do 30. 6. obousměrně přerušen provoz tramvají

Albertov Otakarova 21. 4 od 8.00 do 16.00 h přerušen provoz tramvají

Výtoň Palackého náměstí, 22. 4. od 8.00 hodin do 18. 00 hodin tramvaje odkloněny