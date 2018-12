Centrum metropole bude během oslav příchodu Nového roku opět obležené lidmi a špatně dopravně dostupné, tedy alespoň pro automobilisty.

Silvestrovské oslavy vypuknou na Staroměstském náměstí v pět večer a skončit by měly po půlnoci. Pařížská a Jáchymova ulice, které vedou k náměstí, budou pro auta uzavřeny v osm hodin večer. Omezení potrvá až do tří hodin ráno.

Omezení se dotknou i nábřeží

Řidiči se nedostanou ani na Václavské náměstí. Nejprve sem nebude možné vjet z magistrály. Zákaz začne platit přesně v poledne. Od čtyř odpoledne se řidiči se svým vozidlem na Václavák nedostanou ani z ostatních bočních ulic.

Vzhledem ke zkušenostem z minulých let, kdy se oslavy soustřeďovaly kolem půlnoci i na Karlův most a jeho okolí, bude od 23.30 hodin do 01.30 hodin uzavřena komunikace Křižovnická Smetanovo nábřeží v úseku Platnéřská Karoliny Světlé. A na Malé Straně v době od 21.00 do 02.00 hodin také ulice Josefská a Mostecká.

Metro pojede každých deset minut

Lidé, kterým se silvestrovská oslava protáhne i po půlnoci, budou moci využít cesty metrem. Jeho provoz bude prodloužen do půl třetí ráno. Soupravy budou jezdit navíc v desetiminutových intervalech.

Provoz denních linek autobusů a tramvají bude na Silvestra ukončen ve 22 hodin. Noční tramvaje ale budou jezdit výrazně častěji, než je obvyklé, a to co 15 minut.