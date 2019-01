Praha – Úterní ranní cesta do práce stála nervy tisíce pražských řidičů. I jinak vytížená pražská magistrála je totiž kvůli havárii vodovodního potrubí omezena.

Kvůli opravě vodovodu na křižovatce Legerovy a Rumunské ulice v centru Prahy se 22. prosince 2009 tvoří kolony na příjezdu do Prahy od ulice 5. května a na Nuselském mostě. | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

V Legerově ulici na křižovatce s Rumunskou je tah zúžen do jediného jízdního pruhu, kolony stály až k Jižní spojce. V pondělí zde totiž prasklo vodovodní potrubí.

Zmatek. A kolony, ve kterých strávíte uvězněni několik hodin. Tak by se dal popsat situace v úterní dopoledne na pražské magistrále. „Udělala jsem chybu, měla jsem se do centra vydat metrem,“ řekla Deníku Alena Pavlovská z Prahy 4, která dojíždí za prací do centra a uvázla v koloně na Nuselském mostě. Nebyla jediná, komu dopoledne tekly nervy.

Od časného rána se tvořily kolony v Legerově ulici, kde je kvůli opravě vodovodního potrubí provoz omezen pouze na jeden pruh. V devět hodin už kolona sahala až k Jižní spojce. Zúžení Legerovy je na křižovatce s Rumunskou, kolony se postupně tvoří i v ulicích, které se na Legerovu napojují, tedy Ječná, Sokolská, Resslova, a ve Wilsonově až na Hlávkův most.

Rovněž je zúžen o jeden jízdní pruh úsek v ulici Sokolské od I. P. Pavlova až po Rumunskou ulici. Zmatek vzniká na křižovatce Sokolská – I. P. Pavlova. „Tato situace bohužel nechává dopravní policii v klidu, zatímco dochází ke konfliktu mezi řidiči a chodci,“ řekl Deníku Miroslav Doležal, který na I. P. Pavlova ráno přesedal z tramvaje na metro. „Řidiči jsou překvapeni zúžením komunikace. Jsou ale nuceni zastavit na přechodu pro chodce, což několik z nich nedodrželo. Byl jsem svědkem toho, jak jeden rozvášněný chodec vztekle kopal do auta,“ popisoval situaci.

Legerova je součástí severojižní magistrály, jedné z hlavních tepen města, po které denně projede téměř sto tisíc aut.

Omezení provozu je zde od pondělní 17. hodiny, kdy na křižovatce s Rumunskou prasklo vodovodní potrubí. Oprava, která měla být původně ukončena v úterý se však podle Pražských vodovodů a kanalizací protáhne až do 29. prosince. Objíždět se dá buď po nábřeží, nebo přes Náměstí bratří Synků. I zde však hrozí, že se kolony budou tvořit.

Okolo desáté hodiny se kolona začala zkracovat, v půl jedenácté sahala ke sjezdu na Vyskočilovu ulici.