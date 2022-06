FOTO: Protest zemědělců v Praze. Pochod uzavřel část magistrály

"Policie přijela na místo kolem 9:20 hodin, tedy až poté, co s řidičem mluvila Technická správ komunikací Praha. Policista se muže zeptal, zda si sehnal odtahovku, a ten mu odpověděl, že ano a bude na místě za pět minut. Odtahovka na místo skutečně přijela. Řidič tedy splnil zákonnou povinnost odstranit neprodleně překážku z pozemní komunikace. My jako policie mu nemůžeme říct: Myslíme si, že budeme rychlejší. To nejde. Jiný případ by nastal například v tunelu," řekla Deníku policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Podrobnosti připravujeme.