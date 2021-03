„Inicioval jsem dopis určený Pražanům, na jehož obsahu se shodli všichni předsedové koaličních i opozičních zastupitelských klubů. Při řešení epidemie koronaviru spolupracujeme s městskými částmi i státem napříč politickým spektrem,“ řekl Deníku Zdeněk Hřib.

V části dopisu je popsána kritická situace v nemocnicích. „Nacházíme se v bodě zlomu, pražským nemocnicím docházejí kapacity. V posledních dnech kolísá v našem městě volná kapacita na jednotkách intenzivní péče okolo 5 % lůžek. Částečně i kvůli tomu, že se u nás léčí i lidé z jiných regionů, ale v tomto musíme a chceme být solidární s těmi, kdo jsou na tom ještě hůř. Některé předpovědi říkají, že může dojít v následujících dnech až ke zdvojnásobení nových případů i při zachování současných opatření,“ píše se mimo jiné v dokumentu.

Pomůže solidarita a obezřetnost

Ten kromě médií dostali i všichni zastupitelé a starostové městských částí. Ty také signatáři žádají, aby dopis šířili ve svých čtvrtích.

Cestou ven je podle dokumentu solidarita, obezřetnost. „Buďme obezřetní. Zvažme dobře každý osobní kontakt, zdali je opravdu nezbytný a pokud tomu tak je, využijme testování zdarma. A dávejme na sebe pozor. Dodržování opatření, testování a očkování jsou jediná cesta ven z koloběhu nekonečných zpřísňování a rozvolňování opatření.“

„Nemůžeme vám slíbit, že až zvládneme tuto vlnu, tak se svět vrátí do normálu, ačkoliv bychom si to velmi přáli. Jedním jsme si ale jisti, že až to pomine a ohlédneme se zpět, budeme vědět, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom ochránili své blízké, svou rodinu, své přátelé a kolegy, abychom ochránili ty, na kterých nám záleží a máme je rádi,“ stojí na konci dopisu, který podepsali primátor Zdeněk Hřib (Piráti), předsedové zastupitelských klubů PRAHA SOBĚ Jan Čižinský, TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu Jiří Pospíšil, ANO 2011 Radomír Nepil a ODS Zdeněk Zajíček.

Celé znění dopisu

Vážení Pražané,

obracíme se na vás v tuto chvíli, abychom vám vyjádřili svou podporu a vděk. Víme, že současná situace je velmi obtížná pro mnohé z nás, ať už po zdravotní, psychické nebo finanční stránce. Někteří z nás přišli o své blízké, někteří o zdroj své obživy, mnozí neví, co bude dál. Od samého počátku jste ale prokázali neuvěřitelnou obětavost, sebezapření a statečnost, což nám dává jistotu, že společně zvládneme i novou vlnu pandemie.

Nacházíme se v bodě zlomu, pražským nemocnicím docházejí kapacity. V posledních dnech kolísá v našem městě volná kapacita na jednotkách intenzivní péče okolo 5 % lůžek. Částečně i kvůli tomu, že se u nás léčí i lidé z jiných regionů, ale v tomto musíme a chceme být solidární s těmi, kdo jsou na tom ještě hůř. Některé předpovědi říkají, že může dojít v následujících dnech až ke zdvojnásobení nových případů i při zachování současných opatření.

Na magistrátu, v městských firmách a dalších institucích se každý den pracuje na tom, aby situace zůstala v přijatelných mezích. Chceme, abyste věděli, že město je tu, aby Pražanům nabídlo pomocnou ruku. V současné chvíli se řeší především posílení záložních lůžkových kapacit. Město podpořilo státní hygienickou službu ve zlepšení kvality a kapacity trasování. Navyšuje se také kapacita očkovacích center v rámci přípravy na fázi masivního očkování. Pracuje se i na tom, aby byly k dispozici kvalitní PCR testy pro co největší počet lidí a pravidelně se testují zaměstnanci kritické infrastruktury v oblasti dopravy a bezpečnosti, aby byl zachován chod města. Školy jsou v online výuce podporovány všemi dostupnými prostředky a město podpořilo v rámci svých možností i zasažené podniky a podnikatele. Dopravní podnik provádí pravidelnou a důkladnou dezinfekci vozů MHD. Při řešení epidemie koronaviru spolupracujeme se státem i s městskými částmi napříč politickým spektrem bez ohledu na svou politickou příslušnost.

Víme, že už jsme všichni velmi unavení a zklamaní a moc bychom si přáli, abychom se mohli vrátit ke svým běžným životům. Víme, že už nám všem docházejí síly a vůle cokoliv řešit. Občas někteří z nás podléhají zoufalství, že se s nastalou situací už nedá nic dělat. Možná i trochu pochybujeme o tom, proč dodržovat nařízení vlády, když některá z nich nedávají smysl a máme pocit, že je nedodržuje nikdo jiný, než my. To ale není pravda. Většina z nás opatření stále dodržuje. Jen to, co fungovalo na původní variantu viru, teď u britské mutace přestalo stačit.

Proto musíme začít znovu od začátku. Vzpomeňme si na všechnu solidaritu a odhodlání, které jsme v sobě objevili na jaře, kdy byla situace úplně nová, ale také daleko méně nebezpečná než dnes. Buďme obezřetní. Zvažme dobře každý osobní kontakt, zdali je opravdu nezbytný a pokud tomu tak je, využijme testování zdarma. A dávejme na sebe pozor. Dodržování opatření, testování a očkování jsou jediná cesta ven z koloběhu nekonečných zpřísňování a rozvolňování opatření. Věříme, že se s očkováním již brzy dostane řada na co nejvíce z nás. Ve městě je už nyní dostatečná kapacita očkovacích míst, která jsou schopné rychle podat našim seniorům a dalším prioritním skupinám všechny vakcíny, které do města v následujících týdnech dorazí.

Nemůžeme vám slíbit, že až zvládneme tuto vlnu, tak se svět vrátí do normálu, ačkoliv bychom si to velmi přáli. Jedním jsme si ale jisti, že až to pomine a ohlédneme se zpět, budeme vědět, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom ochránili své blízké, svou rodinu, své přátelé a kolegy, abychom ochránili ty, na kterých nám záleží a máme je rádi.

S úctou a přáním pevného zdraví



MUDr. Zdeněk Hřib

v. r. primátor hl. m. Prahy



Mgr. Jan Čižinský v. r.

předseda zastupitelského klubu PRAHA SOBĚ



JUDr. Jiří Pospíšil v. r.

předseda zastupitelského klubu TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu



Radomír Nepil v. r.

předseda zastupitelského klubu ANO 2011



Mgr. Zdeněk Zajíček v. r.

předseda zastupitelského klubu ODS