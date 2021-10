Nedostatečná kapacita v domovech seniorů, to není jediný problém, se kterým tato zařízení dlouhodobě bojují. Přibývá seniorů s demencí, kteří potřebují speciální péči. A tu v klasických domovech seniorů nedostanou…

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Rumler

„Představte si, že byste byla ležící senior. Psychicky zdravá, ale už by vám nesloužily třeba právě nohy. A já bych byla s vámi na pokoji. Nohy bych měla v pořádku, ale hlava by mi nefungovala. Hrabala bych se vám ve věcech, nadávala vám, od rána do večera si zpívala. Z toho byste se zbláznila,“ popsala Pražskému deníku Pavlína Tonarová, vedoucí pracovníků v sociálních službách z Domova Pod Kavčí Skálou v Praze-východ.