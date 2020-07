„Přemýšlel jsem, o čí portrét doplnit pražskou expozici. Napadaly mne různé osobnosti, ale nakonec zvítězil Dominik, se kterým mne pojí navíc i přátelské vazby," řekl Křeček, který vlastnoručně sestavil většinu modelů v muzeu.

„Když mi pan Křeček nabídl, že udělá můj portrét z lega, tak jsem s tím souhlasil, je to pro mne velká čest a mám opravdu radost. Sestavení portrétu, mi na rozdíl od Miloše Křečka, nezabralo žádný čas," řekl Hašek.

Žádný model není slepený

Portrét tvořil Křeček podle Haškovy fotografie. „Je na to takový program, který musíte uzpůsobit, vypadá to jednoduše, ale je to složité," vysvětlil novinářům Křeček. Sestavení modelu, který sériově nevyrábí firma Lego, není podle Křečka snadné. Stavba se musí pečlivě naplánovat dopředu, nakreslit, rozpracovat a vybrat vhodné kostičky stavebnice. „Zabralo to zhruba 100 hodin přípravy a 100 hodin čisté práce," dodal Křeček.

Všechny modely v muzeu jsou postavené bez pomoci lepidla a dají se tak znovu rozpojit. Křeček tvrdí, že největší sbírku exponátů z lega na světě. „Mám jich asi 9 tisíc, vystavených jich je asi 7 tisíc. V Guinessově knize rekordů je zápis Australana, který jich má asi 3500, řekl Křeček. „V Ginessově knize však požadují, aby všechny exponáty byly na jednom místě k prohlédnutí, já je mám vystavené v pěti muzeích, protože se do jednoho nevejdou," uvedl.

Z Haška bude putovní exponát

Kromě Prahy si mohou lidé jeho modely prohlédnout také v Kutné Hoře, Poděbradech, Jeseníku a ve Špindlerově Mlýně. Vedení muzea by chtělo představit portrét Dominika Haška i v těchto muzeích a udělat z něj tak putovní exponát.

Kromě Haškova portrétu mohou návštěvníci v pražském muzeu vidět například pět metrů dlouhý model Karlova mostu, Národní muzeum včetně sbírek, moskevský Chrám Vasila Blaženého nebo indický Tádž Mahal.