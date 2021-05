Spolek počátkem týdne uvedl, že dva pozemky v pražské Hostivaři o celkové rozloze asi 30 tisíc metrů čtverečních, které katolická církev získala v restitucích, byly z majetku církve vyvedeny a převedeny na nově založenou nadaci Dominika Duky.

Pozemky jsou v metropolitním plánu uvedeny jako zastavitelné území a Kverulant odhadl jejich cenu na 250 milionů korun. „Dukova nadace Arietinum tyto pozemky takřka obratem převedla na developera Central Group. Nadace Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty," uvedl Kverulant s odkazem na směnnou smlouvu.

Tvrzení jsou prý lživá

Arcibiskupství jeho tvrzení označilo za lživá a uvedlo, že poté, co s Razimou muselo ukončit pracovní poměr výpovědí z důvodu porušování jeho pracovních povinností, začal veřejně poškozovat řadu představitelů arcibiskupství. „Nadace Arietinum byla založena kardinálem Dominikem Dukou jakožto vrcholným představitelem Arcibiskupství pražského. (…) V žádném případě se nejedná o soukromou nadaci, jak demagogicky tvrdí Kverulant.org, ale naopak o subjekt, který je zcela transparentní a neoddělitelně propojený s Arcibiskupstvím pražským," uvádí arcibiskupství.

Funkcionáři Arcibiskupství pražského jsou vždy i funkcionáři nadace, předsedou správní rady může být výhradně arcibiskup pražský a dalšími funkcionáři nadace další osoby vykonávající řídící funkce v arcibiskupství, jako je generální vikář, biskupský vikář, ředitel kurie, výkonný ředitel a další, uvedlo arcibiskupství.

Dodává, že veškeré nakládání s církevním majetkem podléhá interním schvalovacím procesům, je dlouhodobě plánováno a podléhá interní kontrole. Informace o svém hospodaření církev zveřejňuje ve výročních zprávách. Připomíná, že nadace jsou v církvi používanou právní formou správy majetku.

Obvodní soud Dukovi vyhověl

Duka se obrátil na soud s návrhem na vydání předběžného opatření a Obvodní soud pro Prahu 10 mu 13. května vyhověl. Podle návrhu má organizace Kverulant odstranit článek s tvrzením o Dukově tunelování církevního majetku ze svého webu, neodkazovat na něj na platformách Facebook, Twitter a Instagram, nezveřejňovat jej ani nešířit.

Duku pak soud vyzval, aby do 11. června podal v této věci žalobu, jinak předběžné opatření zanikne. Kverulant se proti opatření může bránit odvoláním, a to do 15 dnů od doručení soudního usnesení. O odvolání by rozhodoval pražský městský soud.

„Neprávem uváděné informace o navrhovateli (Dukovi) znevažují jeho postavení, prostřednictvím veřejně dostupných sítí se zprávy stále více rozšiřují a je ohrožována jeho pověst," zdůvodnila soudkyně Jana Hustedová, proč návrhu na vydání předběžného opatření vyhověla.