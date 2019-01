Praha - Bití, škrcení, vyražené zuby, bezvědomí. I tak se v poslední době v Praze projevili domácí násilníci, kteří se neštítili vztáhnout ruku na děti. A takových incidentů je podle ředitele Centra sociálních služeb Praha Tomáše Jána čím dál víc. „U posledních případů můžeme pozorovat, jak agresivita útočníků nabírá na intenzitě," varuje Ján.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Vedoucí Intervenčního centra Barbora Holušová to potvrzuje a pro dokreslení představy čtenářů připojuje jedenu zvlášť otřesnou událost, kdy šlo doslova o život. Místo toho, aby si nezletilý chlapec užíval letních prázdnin, skončil po útoku svého strýce v bezvědomí v nemocnici.

Napaden strýcem

Mezi nevlastními dospělými sourozenci vyústilo v konflikt problémové soužití ve společném domě. Obě rodiny totiž využívají společný vchod, což se ukázalo být předmětem sváru. Muž se svou rodinou ženu nejdříve vulgárně napadli.

„Slovní ponižování nakonec přerostlo ve fyzický útok muže proti nevlastní sestře a jejímu synovi. Muž začal ženu škrtit a bít, až jí vyrazil několik zubů," popisovala Holušová. V tu chvíli se na nevlastního strýce vrhl ženin nezletilý syn. Muž ihned svou agresivitu obrátil proti chlapci a škrtil ho, dokud neupadl do bezvědomí. Žena se synem pak skončili v rukou lékařů, strýce zadržela přivolaná policie a vykázala ho z domu.

„S klientkou i jejím synem jsme v kontaktu. Snažíme se jim pomoci. Už se podařilo prodloužit vykázání na jeden měsíc," dodala Holušová.

Nedávno uplynulá doba dovolených se v porovnání s minulými lety v Praze projevila zvýšeným množstvím odhalených případů domácího násilí. Jen za dva měsíce letních prázdnin prý pracovníci Intervenčního centra zaznamenali jednadvacet takových událostí.

„Útokům navíc stále častěji přihlížejí děti a násilníci se neštítí napadat i je," potvrdil smutnou realitu ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján, do jehož kompetence Intervenční centrum spadá. Jenom v srpnu se to podle něj dotklo hned šesti nezletilých dětí. Několik z nich se pak právě stalo terčem útoku.

Vykázání na deset dní nestačí

Některé týrané ženy a matky napadaných dětí podle vedoucí Intervenčního centra Barbory Holušové doufají, že stačí vykázání jejich agresivního partnera ze společné domácnosti na normou stanovenou lhůtu deseti dnů. Spoléhají prý na to, že se muži „srovnají" a soužití může pokračovat.

„Ze zkušenosti však víme, že tomu tak není a za nějakou dobu řešíme opakované vykázání. Pro tyto případy klientům nabízíme poradnu VIOLA," vzkazuje Holušová. Právě v rámci tohoto projektu Intervenční centrum zprostředkovává setkávání agresivních lidí, většinou mužů, s jejich protějšky za účasti terapeuta psychologa. Ten pak společně s nimi nastavuje pravidla soužití, pomáhá jim zvládnout emoce a případně si vyříkat věci, které by v domácnosti mohly být důvodem dalšího násilí. „Tato setkání po vykázání, je-li k tomu vůle obou stran, se nám osvědčují," konstatovala Holušová.

Pomoc pro seniory už odstartovala

Nešťastným fenoménem poslední doby je bohužel také tak zvané mezigenerační násilí. Za zdmi pražských bytů trpí stále více seniorů. Podle Jána se ho většinou dopouštějí právě „děti" na svých starých rodičích z důvodů finančního zisku či získání jejich bytu. V jednom konkrétním případě šedesátiletá dcera napadala verbálně a nakonec dokonce i fyzicky svou osmaosmdesátiletou téměř nevidomou matku. Ta bydlela se svým invalidním vnukem, kterého matka také nešetřila. „Oba sice ze ženy mají strach, ale syn by dal matce šanci, jeho babička zase chce požádat o předběžné opatření, protože se k ní dcera nastěhovala proti její vůli," vylíčila Holušová s tím, že je to o to složitější případ, protože seniorka je odkázána na pomoc druhých a se závažnými zdravotními problémy se potýká i její vnuk.

„V Intervenčním centru Praha se pracovníci až ve čtvrtině případů setkávají se seniory, které trápí vážné konflikty s nejbližšími příbuznými," uzavřela Holušová.

„Ukazuje to závažný problém, protože obětmi této formy domácího násilí jsou senioři třeba i kolem devadesáti let. Jejich potomci nemají žádné zábrany vulgárně je urážet, trýznit a fyzicky napadat, aby jim sebrali peníze a připravili je i o bydlení. Vzhledem k nárůstu počtu a závažnosti těchto případů jsme pro všechny zájemce z řad seniorů připravili od října pravidelná setkání v podpůrné skupině, kde se od odborníků dozví, jak násilí rozpoznat už v počátcích, nebo jak proti němu postupovat," doplnil Ján.