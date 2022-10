"Role knihoven se v poslední době zásadně změnila. Jsou to informační centra, ale plní i funkci komunikačního centra. Udělování cen Knihovna roku ukazuje, jak se to napříč celou Českou republikou naplňuje. Knihovny větší, menší, na venkově i městech, všechny se snaží reagovat na to, jak se proměnil svět a chtějí se otevřít se čtenářům všech věkových kategorií a vést je k tomu, aby nejenom četli a půjčovali si knihy, ale aby také získávali další informace a propojovali se navzájem mezi sebou," řekl ČTK Baxa.