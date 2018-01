Dolínek končí ve funkci předsedy dozorčí rady DPP. Kvůli funkci poslance

Náměstek primátorky a nově i poslanec Petr Dolínek skončil ve funkci předsedy dozorčí rady pražského dopravního podniku (DPP). V radě jej nahradil zastupitel Lukáš Kaucký. O novém předsedovi rozhodnou členové dozorčí rady v hlasování. Ve středu o tom informoval Irozhlas.cz.

Dolínek odstoupil kvůli své funkci poslance, do které byl zvolen v loňských volbách do Sněmovny. „Poté, co jsem byl zvolen poslancem, jsem se po dohodě s kolegy a paní primátorkou rozhodl, že dokončím svůj mandát na magistrátu. Z časových důvodů by ale nebylo zodpovědné zůstat předsedou dozorčí rady. Je to mé vlastní rozhodnutí,“ řekl Dolínek.

V dozorčí radě od roku 2014

Dozorčí rada má 15 členů volených na čtyři roky. Kdo Dolínka nahradí ve funkci rozhodnou v hlasování členové dozorčí rady. Dolínek se stal předsedou dozorčí rady v DPP už v roce 2014, krátce po volbách.

Lukáš Kaucký je zastupitelem od roku 2010. V současnosti je předsedou zastupitelského klubu ČSSD. V minulém volebním období působil jako náměstek na ministerstvo zahraničních věcí.

Vlastníkem DPP je hlavní město, které jeho provoz dotuje ze svého rozpočtu. Pro letošek byla pro podnik schválena kompenzace ve výši 13,7 miliardy korun.