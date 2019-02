„Podívejte se, jak se krásně vystavuje, má dokonalý postoj,“ vtipkovala před davem návštěvníků Pazderková, která se při nedělních oficiálních křtinách vyznala z „radikálně pozitivního vztahu“ k pražské zoo.

„Fanaticky ji miluji za to, jaké skvělé věci tady dělají, jak se starají a jakou dělají osvětu. Nele přeji, ať je šťastná a aby nejen tady, ale všude po světě a ve volné přírodě měla spoustu sourozenců,“ dodala vytáhlá žena, již proslavila role hloupé blondýny v pořadu Na stojáka. Při stand up comedy vystupují baviči v sólových scénkách a musí živě zaujmout publikum. Vypadá to, že ani žirafa Nela nebude mít o diváky nouzi.

„Jméno pro malou žirafu vybrali chovatelé podle zavedeného pravidla, kdy hledají v kalendáři, a to nejen v týdnu, ve kterém se žirafa narodila, ale také v týdnu před a týdnu po. Matkou Nely je Faraa původem ze Švýcarska a otcem Johan z Nizozemska,“ uvedla v tiskové zprávě Lenka Pastorčáková, mluvčí Zoo Praha.

Johanovi se s Eliškou teď ve středu narodil ještě jeden potomek, který se podle mluvčí Pastorčákové v současné době rozkoukává v porodním boxu v zázemí zoologické zahrady. Sameček by se mohl začlenit do žirafí skupiny patrně během příštího týdne.