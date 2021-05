Ne zcela běžný úkol čekal dnes k večeru na pražské hasiče a policisty. Do Kyjského rybníka sjela dodávka patřící mladíkovi jménem Rami, který sem jezdí rybařit. "Vůbec to nechápu. Vím, že tady vždy musím zatáhnout ruční brzdu," řekl Deníku na místě.

Zdroj: Bohumila Čiháková

Dodávka mu sjela do vody asi o půl sedmé večer a rybář sám zavolal hasiče. Zároveň se mu nezdá, že by za nehodu mohl technický stav auta. "Je rok staré, určitě funguje, jak má," uvedl s tím, že si ani nemyslí, že by někdo využil toho, že byl zabrán do rybaření a auto do vody poslal. „To by musel přeštípat dráty od ruční brzdy.“

Prázdný automobil se zastavil nedaleko břehu a zadní část vozu zůstal nad hladinou. Později se auto potopilo celé. K vyproštění vozidla museli hasiči spolu s potápěči použít jeřáb. "Pomocí pneumatických vaků bylo vozidlo vyzdviženo u břehu, jeřábem ho budeme vyprošťovat. Ve vodě ho zajistí naši potápěči," uvedli hasiči na Twitteru.

Když pak auto bylo po deváté večer na břehu, ukázalo se, že zapomnětlivý rybář přece jen opomněl auto zajistit. "Deset let sem jezdím na ryby a vím, že musím zatáhnout ručku," dušoval se před tím. Nakonec ho čekalo druhé sepisování protokolu, ke kterému ho vyzvala policie. To když od hasičů zjistila, že ruční brzda zatažená nebyla.

Mimochodem, auto bylo to jediné, co se z rybníka povedlo vytáhnout. Sám Rami žádnou rybu nechytil.