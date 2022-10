Hlavní dodavatel pražského tepla se chystá mírně podražit. „Na rozdíl od několikanásobného, skokového zdražení komodit, zejména elektřiny a plynu, jsme letos ceny za dodanou tepelnou energii navyšovali jen mírně. Nicméně se nám do nákladů promítají významné nárůsty cen plynu, ale i emisních povolenek a dalších položek. K úpravě ceny tedy pravděpodobně budeme muset přistoupit,“ říká ředitel Pražské teplárenské a Veolia Energie region Čechy Martin Brůha.

Jak se připravit na zimní sezonu? Správně seřízený kotel ušetří stovky korun

Jednat by se mohlo o zdražení v řádu stokorun měsíčně pro průměrnou pražskou domácnost. Přitom vypnutí kohoutku u centrálního topení příliš nepomůže. V domech s takovým topením se platí poměrná část tak, aby se náklady rozprostřely na všechny domácnosti a jedna nemohla profitovat na ostatních.

Záleží tak na centrálním dodavateli tepla, jestli topení omezí nebo vypne, když venku stoupne teplota. „Naše předávací stanice jsou vybaveny automatickou regulací, která při zvýšení venkovních teplot automaticky zreguluje provozovaná zařízení a omezí vytápění, aby nedocházelo k plýtvání energií,“ uvedla Pražská teplárenská. Variantou pro Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je zřízení centrální kotelny nebo jednotlivých kotlů v domácnostech.

Změna z centrálu na kotelnu je reálná

„Trošku vyšší zájem zaznamenáváme, na druhou stranu jsou lidé vystrašení kvůli nedostatku plynu,“ uvedl Vladislav Maruška ze společnosti BDR Thermea, která se instalací kotlů zabývá. „Obecně by se dalo říci, že pořád zájem o centrální kotel v bytových domech je, nicméně SVJ poptávají třeba i hybridní systémy,“ dodal Maruška. Podle něj lidé chtějí přidat do bytových domů třeba tepelná čerpadla ke stávajícím kotelnám nebo počítají s kombinací, jako je čerpadlo a plynový kotel. Zvedla se také poptávka solárních systémů na ohřev teplé užitkové vody, které ale pokryjí spotřebu jen zčásti a fungují efektivně pouze od března do září.

„Bereme to jako výhodu, že nejsme napojení na centrální topení. Odjakživa máme centrální kotel, od chvíle kdy se barák postavil, což je nějakých třicet let,“ popisuje člen představenstva bytového družstva v pražských Vinohradech Miroslav Škapa s tím, že ceny plynu mají do konce roku fixované, takže se jich zdražování zatím nedotklo. Od ledna příštího roku očekává, že problém zaznamená, ale ceník Pražské plynárenské zatím nezná.

Nové byty v Praze mohou být levnější. Ale bez parkovacích míst

Pokud se SVJ rozhodne změnit systém vytápění v domě z centrálního vytápění na centrální kotelnu nebo samostatné bytové kotle, je to reálné. Vyřízení ale trvá přibližně rok.

„Je to trošku delší proces, ale dá se toho samozřejmě docílit. Většinou do toho jdou právě s vidinou úspory. Vstupní náklad je velmi těžké odhadnout. Pro běžný bytový dům se může pohybovat kolem půl milionu plus minus přibližně sto tisíc, když počítáme třeba komín a odkouření kotlů nebo úpravu v kotelně,“ dodává Maruška s tím, že provozní náklady jsou potom třeba o třetinu nebo polovinu lepší, než odebírání tepla z teplárny.

Soukromý kotel může zůstat vypnutý

Nicméně i majitelé centrální kotelny v bytovém domě většinou rozpočítávají náklady poměrnou částí mezi sebe. Nejvíc tak mohou regulovat topení domácnosti, které mají vlastní soukromý kotel. Pokud se tak domácnost rozhodne extrémně šetřit, může nechat kotel prakticky vypnutý, ale za cenu pořízení teplého oblečení a menšího pohodlí.