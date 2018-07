Dočká se Poliklinika Pod Marjánkou opravy? Čas kvapí

Dlouho plánovaná celková rekonstrukce Polikliniky Pod Marjánkou se neustále protahuje. Podle původních plánů přitom měla mít novou fasádu, rozvody i ordinace již několik let.

Postarat se o to měla společnost Comitia Medical, která byla v poliklinice do roku 2016 v nájmu s doložkou, že se o budovu postará. To se ale nestalo, a tak se vedení městské části Prahy 6 rozhodlo nevýhodnou smlouvu se soukromou společností vypovědět, zaplatit 40 milionů a rekonstrukci provést na vlastní náklady.

Prokletý projekt?

I to se však komplikuje. Důvody? O polikliniku se zajímají památkáři, podle nichž jde o architektonicky cennou budovu.

Zároveň se do střetu dostávají plány starosty městské části a samotných doktorů. Podle nich je naplánovaná rekonstrukce nelogická. Někteří lékaři nesouhlasí s navrhovaným rozmístěním části ordinací a za nedostatečné považují zázemí pro zdravé, nemocné i je samotné.

„Například v přízemí bylo veliké dětské bezbariérové oddělení a dnes jsou pediatři rozstěhovaní po celé poliklinice. Přitom jednotné dětské oddělení se neplánuje. Také tu bývala nádherná jídelna, kde se vařilo 1000 obědů denně, chodili se tam najíst hlavně senioři a radnice ji chce prostě zbořit,“ popisuje změny praktická lékařka Martina Smitková. Kvůli lepší pozici v boji s městskou částí dokonce lékaři založili Spolek Poliklinika Pod Marjánkou.

Neodpovídající reakce

Zástupci Prahy 6 však zatím příliš vstřícní nejsou. „Plány se opakovaně mění dle nejasného zadání ze strany radnice, která dlouhodobě mlží, takže kvalitní diskuze s námi možná nebyla. Velká škoda, že nebyla vypsána architektonická soutěž, aby vznikl kvalitní komunitní projekt. Poliklinika by si to zasloužila,“ doplňuje břevnovská zubařka Ivana Stupková. Starosta Prahy 6 se těmto obviněním brání.

„S lékaři komunikujeme po e-mailu i osobně. Za posledního půl roku se s lékaři asi pětkrát setkali zástupci radnice včetně mě. Ordinace jsou teď rozházené, protože je poliklinika v rekonstrukci. S jídelnou i dětským oddělením počítáme,“ argumentuje Ondřej Kolář. Na posledních plánech ukazuje umístění ordinací i zázemí polikliniky včetně jídelny.

Aktuálně je největší poprask kolem výměny původního páternosteru, který má do konce srpna nahradit nový výtah, odpovídající současným standardům. Páternoster má výbornou obslužní kapacitu, ale je nepraktický pro lidi s pohybovým omezením nebo matky s kočárky. Navíc je podle tvrzení starosty v havarijním stavu. „Když jsme viděli odborné posudky, které popisují, v jakém stavu páternoster je, tak jsme si uvědomili, že by šlo o stavbu nového páternosteru, a to nedovolují současné směrnice a normy,“ říká Kolář.

Jediným řešením je postavit ho na fasádě. To ale není možné kvůli návrhu na prohlášení za kulturní památku, kterou už dva roky řeší ministerstvo kultury, a které stále nebylo uzavřeno kvůli odvolání Městské části Praha 6.

Jednání o památkové ochraně pokračují

Ministerstvo kultury prohlásilo budovu polikliniky za kulturní památku, protože jde podle něj o přelomové dílo, které zcela opouští dobové doktríny socialistického realismu, a jde o kvalitní zdravotnickou architekturu.

Proti tomuto rozhodnutí se Praha 6 obratem odvolala a tehdejší ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) vrátil rozhodnutí na začátek s tím, že jeho úřad nevzal v potaz plánovaný přesun části léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) z domu v Chittusiho ulici. Praha 6 legitimně očekávala, že tento krok bude moc udělat, ale památková ochrana by jí v tom zabránila.

Jak dopadne celková rekonstrukce a přesun LDN, teď závisí hlavně na novém ministrovi kultury Antonínu Staňkovi (ČSSD), který rozhodne o památkové ochraně. Podle informací Pražského deníku prošlo druhé odvolání Prahy 6 rozkladovou komisí ministra, takže by se měl tento oříšek rozlousknout už brzy. Praha 6 zatím nezahálí a nechává projekt rekonstrukce přepracovat.