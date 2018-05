Dobrý pocit, ke spokojenosti daleko. Taxikáři místo protestu jednali s Babišem

Před úřadem vlády v pátek ráno před šestou hodinou kromě limuzín vezoucích politiky zastavovaly rovněž vozy se žlutým označením taxi. Pražští taxikáři totiž přijali výzvu premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), aby místo chystaného protestu proti alternativním taxislužbám jako Uber či Taxify raději přišli za ním do Strakovy akademie na schůzku.

"Připravujeme prohlášení, máme z jednání dobrý pocit, ale ke spokojenosti je daleko," oznámilo kolem Sdružení českých taxikářů prostřednictvím Facebooku kolem osmé hodiny, když už bylo po jednání.

Zástupci taxikářů na schůzce požadovali, aby řidiči Uberu nemohli nabízet své služby, dokud nebudou plnit podmínky vyžadované zákonem. Ještě před jednáním to sdělil novinářům mluvčí taxikářského sdružení Lukáš Pelikán. Taxikáře vedl předseda Petr Polišenský.

Šoférům taxislužby vadí v pondělí podepsané memorandum mezi Babišovou vládou a firmou Uber. Původně kvůli tomu chtěli v Čestlicích u Prahy, tedy nedaleko premiérova panství v Průhonicích, protestovat, ale místo blokády ulic a dálnice D1 se rozhodli přijmout Babišovu výzvu.

Memorandem vláda umožňuje Uberu podnikat i bez povolení, která ostatní podnikatelé a živnostníci musejí mít, řekl mluvčí taxikářů Pelikán. A právě o tom se jednalo.

"Budeme chtít, aby po nich (Uberu) požadoval okamžité plnění podmínek, okamžité plnění zákona 111. Řidiči, kteří nesplňují zákon 111, nemají nabízet služby, tudíž chceme, aby jim nebylo umožněno tyto služby provozovat, dokud si nevyřeší všechny potřebné dokumenty," uvedl Pelikán. Pokud podmínky nesplňují, měli by být řidiči Uberu přísněji trestáni, dodal.

"Výsledek je takový, že jsme panu premiérovi sdělili ty věci, které jsou trochu jinak, než co Uber slíbil. Pomocí aplikace Uberu jsme mu tady ukazovali, že Uber vlastně nedodržuje jeden z bodů memoranda, ke kterému se zavázal. To znamená předem stanovenou cenu. I v aplikaci Uberu jako zákazník ve chvíli, kdy si objednáváte, máte napsáno upozornění, že cena se může lišit," citovala agenturu ČTK mluvčího Pelikána. Vláda má podle něj vyzvat Uber k okamžité nápravě.

"Pokud chcete provozovat přepravu podle zákona, musíte mít ve vozidle taxametr a na střeše tu lampičku, nebo musíte mít předem stanovenou cenu. Pokud Uber bude splňovat buďto jedno, nebo druhé, tak bude plnit zákon," řekl po jednání náměstek ministra průmyslu a obchodu Ondřej Malý. Malý neví, zda Uber pravidla dodržuje, ale firmu vyzvou, aby postupovala podle zákona. Dodržování zákona kontroluje v Praze magistrát hlavního města.

Proč by mělo být Uberu odpuštěno?

Taxikářům se nelíbí, že vláda podle nich memorandem ustoupila Uberu. Kritizují hlavně to, že řidiči konkurenční služby budou moci nadále jezdit bez taxametrů. Uber a další podobní přepravci - například Taxify - účtují své služby přes aplikace v mobilním telefonu. "Nerozumím tomu, proč vůbec je sepsáno nějaké memorandum s firmou, která tady několik let porušovala zákon a teď na základě toho, že něco slíbí, by jim mělo být odpuštěno," zlobí se Pelikán.

Babiš však protesty nechápe a tuhle námitku označil za irelevantní. "Proč ale nebudou mít (řidiči Uberu) taxametr? Protože když si objednáte řidiče Uberu, tak víte dopředu, jakou přesnou sumu zaplatíte. Proto nemají taxametr, má to logiku," vyjádřil se v minulých dnech šéf hnutí ANO.

Babiš připomněl, že v onom sporném memorandu se firma zavázala ke zřízení českého živnostenského oprávnění, které jí zatím schází. Řidiči Uberu budou také muset splňovat podmínky pro běžné taxikáře včetně licence či zkoušky z místopisu. Firma rovněž slíbila, že bude státu poskytovat data o jízdách řidičů kvůli výběru daní a zajistí zavedení elektronické evidence tržeb.

Sdružení českých taxikářů však označilo memorandum za paskvil, protože podle něj Uber stále nebude podléhat tak přísným podmínkám jako běžní taxikáři. Proto sdružení během týdne vyzvalo k dvouhodinovému protestu v Čestlicích, který měl začít v pátek v pět hodin ráno. Nakonec však si sraz posunuli o hodinu a změnilo se i místo.

Taxametru se nevzdáme

Taxislužby od začátku roku několikrát v Praze proti Uberu a Taxify protestovaly. Řidiči troubili taky před úřadem vlády. Teď však přijeli v klidu na jednání s premiérem Babišem. Jestli jim bude páteční schůzka stačit, nebo zda se odhodlají k dalším blokádám ulic, zatím není jasné. Taxikáři pro tuto chvíli protesty odložili a počkají, jak se situace kolem tzv. sdílené ekonomiky bude vyvíjet dál.

V rámci přípravy novely zákona o silniční přepravě už funguje pracovní skupina Taxi, která se snaží zohlednit technický pokrok i zájmy dopravců. K jednání při přípravě novely jsou pozvání rovněž zástupci taxikářů. Ale dál odmítají, že by mohla být nově měřidlem i aplikace, trvají na taxametru. Podle náměstka ministra dopravy Ladislava Němce by zákon o silniční dopravě měl jít do meziresortního připomínkového řízení na konci června, vládě má být předložen do letošního října.