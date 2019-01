Praha /FOTOGALERIE/ - Velmi často se stává, že v případě stanovení vážné diagnózy člena rodiny musí jeden z rodičů přerušit své zaměstnání nebo o něj dokonce přijde. V případě rodiče samoživitele je vždy finanční situace rodiny ještě horší. Zatímco ze dne na den rodině klesne příjem téměř o jeden plat, objeví se mnoho výdajů spojených s léčbou.

V České republice se přihlásilo již více než 40 000 dárců, Dobrých andělů, kteří se rozhodli takovým rodinám pomáhat. Díky nim přichází každý měsíc finanční příspěvky rodinám s dětmi, které se vlivem rakoviny nebo jiné vážné a život ohrožující nemoci dostaly do finanční tísně. Nadace každý měsíc přijme okolo 70 nových žádostí o pomoc.

Nadace Dobrý anděl aktuálně pomáhá 1 808, z nich 170 má bydliště v Praze. Od listopadu 2011, kdy byla nadace založena, pomohli Dobří andělé více než 2 300 rodinám. Všem je třeba pomáhat dlouhodobě a hlavně pravidelně. Tento fakt si uvědomují také sami dárci, což svědčí o tom, že 70 procent z nich zasílá pravidelné měsíční příspěvky.

Někteří dokonce pomoc dříve sami přijímali a nyní, když jim to situace po ukončení léčby dovolila, se stali Dobrými anděly. Potvrzuje to, že rodiny pomoc hodnotí jako velmi přínosnou.

Příspěvky pro léky i domácnost

A proč je třeba takovým rodinám vlastně pomáhat? Jednou z příjemkyní pomoci je paní Michaela z Prahy, Dobří andělé jí pomáhají od dubna 2014. Stará se sama o dvě dcery - studentky Kristýnku (18) a Aničku (10). Před rokem její mladší dceři lékaři diagnostikovali akutní myeloidní leukémii, od té doby jsou častěji v nemocnici než doma. Paní Michaela musela před rokem ze dne na den přestat chodit do práce, protože péče o nemocnou Aničku jí to neumožňuje.

Jejím jediným příjmem se stala podpora při ošetřování člena rodiny a příspěvky od Dobrých andělů. Díky nim může hradit výdaje spojené s léčbou a také běžný chod domácnosti.

„Ze dne na den se vám obrátí život naruby. Nemáte ani malou chvíli se z tak smutné zprávy vzpamatovat, důležité je jednat rychle, jde o čas. Musíte být silný a dělat vše pro to, aby se vaše holčička uzdravila, protože to je to, co je na světě nejdůležitější. Zároveň vám je líto, že nemáte čas na druhou holčičku, která nemoc své sestry také těžce nese. Do toho máte běžné náklady a objevují se nové jako nízkobakteriální strava, doplatky na léky, častá doprava do nemocnice, desinfekční přípravky. Jsem ráda, že nám v nemocnici nabídli pomoc Dobrého anděla, a musím říct, že nebýt jich, tak nevím, jak to finančně zvládám. Je to těžké období, ale my věříme, že to vše zvládneme," říká paní Michaela, která si právě užívá s Aničkou na chvíli domácí prostředí. Za týden je čeká v nemocnici opět další chemoterapie.

Nárok na finanční pomoc

Rodiny, které žádají o pomoc, musí přiložit k žádosti potvrzení diagnózy od svého lékaře. Spolupráce s více než 1000 lékaři a sociálními pracovníky je pro nadaci klíčová. Právě oni znají zdravotní a sociální stav pacienta. Přihlášky se následně každý půlrok obnovují, aby měla nadace jistotu, že má rodina na finanční pomoc stále nárok.

O finanční příspěvky mohou zažádat rodiny s nezaopatřenými dětmi, kde má dítě nebo rodič onkologické onemocnění nebo dítě jiné závažné onemocnění, jako je například svalová dystrofie Duchenne, cystická fibróza, chronické selhávání orgánů, nemoc motýlích křídel, kombinované postižení a další.

Zapojit do pomoci rodin nemocných je jednoduché, stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat. Nadace odevzdává příspěvky dárců do posledního haléře® rodinám nemocných. Navíc každý Dobrý anděl vidí prostřednictvím svého Andělského účtu konkrétní příběhy rodin, kterým pomohl.

Markéta Křížová