Dobré jídlo a kultura. U Masarykova nádraží vznikne pop-up tržiště

Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení Vedoucí technického úseku. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kont.: emailem denně od 7-15:30 hod, na petra.altschmiedova@fv-plast.cz, , Požadujeme- VŠ (nebo SŠ s praxí minimálně 6 let) technického směru - strojírenství (zkušenost se zpracováním plastů výhodou, znalost práce v CAD, orientace v technické dokumentaci, organizační a komunikační schopnosti, znalost AJ na komunikační schopnosti, nabízíme: odpovídající finanční ohodnocení, nadstandardní zaměstnanecké benefity - 25 dní dovolené, stravenky, příspěvek na živ. nebo penz. připojištění, příspěvek na volnočasové aktivity…..; železniční dojezdnost z centra prahy cca 25 minut. Pracoviště: Fv - plast, a.s. - 002, Kozovazská, č.p. 1049, 250 88 Čelákovice. Informace: Petra Altschmiedová, +420 608 040 963.

Úředníci ve skladech Skladník. Požadované vzdělání: bez vzdělání. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 20. Poznámka: SKLADNÍK/CE AŽ 28 tis. Kč - na metru Stodůlky, Platové ohodnocení až 28 tis. Kč na HPP, placené příplatky., , ČÍM SE BUDETE ZABÝVAT:, příjmem a výdejem zboží (fyzická manipulace se zbožím, práce s ručními vozíky..), balením, kompletováním, etiketováním zboží, ukládáním zboží na určená místa, prací se čtecím zařízením, CO PRACÍ V ELIT CZ ZÍSKÁTE:, nástupní mzdu 25.000 Kč, po zapracování až 28.000 Kč bez přesčasů, odměna za doporučení nového kolegy, možný nástup do 5-ti dní, možnost zvýšení kvalifikace a využití zkušeností práce s manipulační technikou (VZV, retrak...), čisté pracovní prostředí, příspěvek na stravování ve formě stravenek, snadno dostupnou práci u metra, možnost kariérního postupu v rámci firmy, 20 dní dovolené a až 5 dní osobního volna, zaměstnanecké slevy a slevy u obchodních partnerů, a samozřejmě systém dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod - např. možnost výhodného volání pro Vás a Vaši rodinu,odměnu 2000 Kč při narození Vašeho dítěte nebo odměnu za odpracované roky v naší společnosti za 5,10,15 či 20 let vynásobenou tisícem ,výhodné lístky do divadel a na koncerty a nebo Multisport kartu, POKUD O VÁS PLATÍ, ŽE:, jste manuálně zruční, rádi pracujete v pohybu, dobře se orientujete ve velkých skladových prostorách, považujete spolehlivost a samostatnost za své přednosti., , Kontaktujte nás!. Pracoviště: Elit cz, spol. s r.o., Jeremiášova, č.p. 1283, 155 00 Praha 515. Informace: Denisa Vargová, +420 727 887 189.