Přístup jednotlivých škol k odbory vyhlášené stávce je podle sondy Pražského deníku velmi individuální a odvislý od počtu učitelů, kteří protest podporují. Například z patnácti základních škol, jejichž zřizovatelem je Praha 8, do pondělního večera nahlásily nějakou formu zapojení do protestu čtyři a tři další ještě s rozhodnutím vyčkávaly.

V Praze 2 se z deseti „základek“ a devíti „mateřinek“ chystala podpořit stávku jen jedna škola, přičemž i ta by však měla zůstat pro žáky otevřená. „Do středečního rána ale samozřejmě někde mohou své stanovisko změnit,“ upozornila mluvčí druhé městské části Andrea Zoulová.

Podle šéfky pražské krajské rady Českomoravského odborového svazu pracovníků školství je podpora stávky i v Praze masová a během pondělního odpoledne narůstala každou minutou. „Školy se ale mohou rozhodovat do poslední chvíle, jak protest pojmou. Někde budou mít ředitelské volno, někde půjdou děti s částí pedagogického sboru do kina, divadla nebo do přírody,“ uvedla Eva Dvořáčková. Odborová funkcionářka prý také bude s právníky řešit případ údajného zastrašování pedagogů ředitelkou jedné školy. V ní se měla objevit na nástěnce informace, že podporovatelé stávky nedostanou do konce roku osobní ohodnocení.

Rodiče řeší kam s dětmi

Rodiče žáků ze základní školy Brána jazyků v Praze 1 v pondělí dostali mailovou zprávu, v níž jim vedení nabízí dvě možnosti: děti buď mohou zůstat doma, nebo jít s učiteli do zoo. Základní škola Gutova v Praze 10 informuje na webu, že školní budova bude ve středu každopádně otevřená. „Už jsem plánovala, že nechám dceru u babičky. Škola ale slíbila, že za všech okolností zajistí dohled nebo výuku mezi 6.30 a 17.30. Takže je to vyřešené,“ sdělila Jana Novotná z Prahy 10.

Radnice Prahy 1 vyzvala ředitele škol, aby s ohledem na rodiče zajistili dětem náhradní program i v případě zapojení většiny učitelů do stávky. Minimálně ZŠ Vodičkova ovšem tuto výzvu nevyslechla. Koaliční vedení Prahy protest proti rozhodnutí vlády zvýšit tarifní platy učitelů „jen“ o osm procent podporuje.

„Praha doplácí na platy pracovníků ve školství miliardu korun ročně. Stát na druhou stranu v našem rezortu dosud jen de facto dorovnává tempo růstu průměrné mzdy. Měl by ale vytvořit takové podmínky, aby učitelské povolání bylo skutečně prestižní,“ zdůraznil radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti), podle kterého při současné rekordní zaměstnanosti „odsává“ zejména vystudované učitele matematiky a fyziky mnohem lukrativnější IT sektor. „V Praze nastupuje učitelskou dráhu méně než polovina absolventů s touto aprobací,“ dodal Šimral.

Rozhodli jsme se, že ulevíme rodičům a v době stávky učitelů nabídneme dětem alternativní program v podobě návštěvy naší @zoo_praha za symbolickou jednu korunu. Děkuji za spolupráci @MiroslavBobek! — Petr Hlubuček (@p_hlubucek) November 5, 2019

Jeho pohled sdílí i ředitelka ZŠ Mendelova z Prahy 11 Martina Thumsová. „Asi pětina mých podřízených nemá potřebnou kvalifikaci. Jednoduše řečeno nejsou lidi a my už je skoro prosíme, aby nám tady zůstali. Osobní příplatky nepovažuji za systémové řešení. Tarifní plat by měl být vysoký, aby garantoval atraktivní příjem, což zhruba třicet tisíc hrubého včetně příplatku od Prahy v případě začínajících učitelů rozhodně není,“ poznamenala Martina Thumsová. Její škola se do stávky zapojí jen symbolickou podporou, protože se nikdo ze sboru neujal organizace.

Ředitel Masarykovy střední školy chemické Jiří Zajíček naopak nechtěl osobní postoj k protestu „z pozice zaměstnavatele“ komentovat. „Přibližně polovina našich učitelů se stávky zúčastní. Výuka proběhne v omezeném rozsahu. První ročníky budou mít volno k samostudiu. Ostatní ročníky se budou učit podle upraveného rozvrhu,“ přiblížil situaci v jeho škole Zajíček.

Gymnázium Nad Alejí bude zavřené úplně

Zcela uzavřené pro žáky budou zřejmě také přinejmenším tři školy v Praze 6 – Gymnázium Nad Alejí, ZŠ A. Čermáka a ZŠ i MŠ Bílá. Stávkovat hodlá i většina zaměstnanců ZŠ Gutha-Jarkovského v Praze 1. Provoz školy má být částečně omezen. O všechny děti, které přijdou, ale bude podle vedení postaráno.

Přehled o situaci v jednotlivých školách najdou rodiče i na webových stránkách městských částí. „Doporučuji rodičům, aby se podívali na školní či radniční weby, pokud si chtějí ověřit informaci, kterou mohou mít zatím jen ústně od dětí,“ řekl mluvčí Prahy 8 Martin Šalek.