Na levici se zase dohodli zelení se sociálními demokraty a dvěma menšími subjekty na koalici Solidarita.

A konečně pravicově konzervativní blok SPOLU pro Prahu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) s exprimátorem Bohuslavem Svobodou v čele kandidátky se předem považuje za vítěze voleb.

Ideologický kontrast programu této pražské koalice je patrný mimo jiné s Pirátskou stranou, která rovněž patří mezi pětici favoritů voleb.

Dále se o hlasy voličů bude ucházet uskupení Praha sobě. To ve volbách před čtyřmi lety skončilo třetí v těsném závěsu za vítěznou ODS a představuje třetinu dosluhující koalice. Samo sebe prezentuje jako sílu, díky níž se město zbavilo „gangu kolem exnáměstka primátora Petra Hlubučka“. „Přivlastňuje“ si také zásluhy na projektech rozjetých v rámci koalice – například na zahájení stavby metra D, mostů a tramvajových tratí, obnově Průmyslového paláce či zřizování nových přechodů.

Podle volebního lídra Jana Čižinského má Praha sobě volební potenciál až 50 procent. To i přesto, že strana neuspěla při sbírání popisů Pražanů, aby mohli kandidovat jako nezávislé sdružení občanů. Podpisy dobrovolníci kolem Čižinského sbírali do začátku tohoto týdne. Signatur sice získali přes 90 tisíc a ve zbývajících dnech mohli překonat požadovanou metu. Podle Čižinského ale hrozil neúspěch kvůli možnému seškrtání části podpisů (například nečitelných) a případným soudním tahanicím z podnětu politické konkurence. Strana tak nakonec jde do volebního klání „právně bezpečnější“ cestou registrované politické strany.

Menší sdružení

O hlasy voličů v Praze se ale pokusí ucházet například monarchisté. Ti jsou součástí koaličního uskupení Strana soukromníků České republiky, Koruna Česká, Konzervativní strana, Klub angažovaných nestraníků. Zabojovat o přízeň voličů chtějí i ochránci zvířat v uskupení S.O.S. Za práva zvířat.

Z menších lokálních formací kandiduje také třeba Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí, dále Za bezpečné ulice v Praze nebo Lepší Praha pro Pražany. U posledního zmíněného lze vyčíst kondenzovaný program v samotném názvu, v němž se praví: „snížení daně z nemovitých věcí o 50%, městská hromadná doprava zdarma, internet zdarma, lepší systém parkování ve prospěch obyvatel Prahy, dostupné bydlení, 100% navýšení lůžek v domovech pro seniory, 100% navýšení kapacit sociálních zařízení pro hendikepované, zásadní zlepšení průjezdnosti Prahou, konec likvidace zeleně a konec zastavování veřejných ploch novou výstavbou.“

Další uskupení je nazvané Praha bez chaosu a založil ho nedávno bývalý šéf DPP na základech staršího hnutí. Má tři priority. zlepšení dopravy, posílení městské policie a větší podporu sportu.

Jediný člen

Nádech parodie má strana Nevolte Urza.cz s jediným kandidátem. Tento subjekt se účastnil už minulých parlamentních voleb a namísto volebního úspěchu chce šířit myšlenky „volnotržní společnosti, svobody a anarchokapitalismu“. „Postavili jsme pouze jednu kandidátku, a to na magistrát hlavního města, pro letošek navíc ještě poprvé jako experiment, jestli pro nás má význam účastnit sei komunálních voleb. Pro nás je však důležitější vstupovat s ostatními politiky spíše do teoretičtějších a ideových diskuzí, a to je primárním cílem naší kandidatury – uspět ve volbách totiž nechceme,“ uvedla zakladatelka strany, lékařka Tereza Urzová.

Jako reakce na podporu cyklistiky a pěší dopravy pak vznikl politický spolek Motoristé sobě. „Nemáme ambice vytvářet recepty na řešení problémů školství nebo zdravotnictví, nad nimiž se dohadují ostatní politici. Jde nám výhradně o zájmy motoristů, kteří jsou vedením Prahy dlouhodobě šikanováni. Motorismus a automobilismus musí v milionové Praze konečně dostat přednost před cyklisty a zelenými aktivisty,“ prohlásil koordinátor projektu Petr Macinka, který dlouhodobě působív Institutu Václava Klause.

Za „přirozené protivníky“ označil Prahu sobě s Piráty.V případě úspěchu pak slibuje „návrat k víceproudým komunikacím a plošnou deinstalaci veškerých zbytečných opatření, jimiž současné protimotoristické vedení hlavního města šikanuje pražské řidiče v rámci tzv. zklidňování dopravy“.